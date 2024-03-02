Щоб запобігти цим проблемам, рекомендується регулярно заводити автомобіль, навіть якщо це лише невелика поїздка.

Якщо залишити автомобіль на тривалий час нерухомим, це може призвести до різних проблем. Ось що може статися, якщо ваш автомобіль довго стоїть нерухомо:

Розряджання акумулятора.

Автомобільний акумулятор з часом може розряджатися, особливо, якщо автомобіль не заводився протягом місяця. Тривалий період бездіяльності (шість місяців і більше) може призвести до повного виходу батареї з ладу.

Спущені шини.

При тривалій стоянці у шинах можуть утворюватися проколи, що призводить до зниження тиску повітря. Це може призвести до утворення плоских плям та гриж, збільшуючи ризик прориву на високих швидкостях.

Освіта іржі на гальмах.

Гальма можуть почати іржавіти, якщо автомобіль простоює протягом кількох тижнів чи місяців. На дисках і колодках може утворюватися іржа, що знижує ефективність гальмування і скрип.

Проблеми із паливним насосом.

Паливо має термін придатності, і якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, паливо може зіпсуватися. Зіпсоване паливо може засмічити паливний насос, що завадить запуску двигуна.

Конденсат у бензобаку.

Зміни температури можуть призвести до утворення конденсату у бензобаку. У періоди простою в баку може накопичуватися вода, що впливає на роботу двигуна або викликає його пошкодження.

Загустение масла.

Масло, що має вирішальне значення для змащення, може втратити свої властивості та загуснути, якщо автомобіль не використовується. Масло може засмічити масляний насос, що призведе до перегріву і пошкодження компонентів двигуна.

Небажані мешканці.

Нерухливі автомобілі можуть залучати гризунів та комах, що призводить до утворення гнізд у різних частинах автомобіля. Гризуни можуть жувати проводку, викликаючи проблеми з електрикою та потенційну небезпеку займання.

Крім того, використання автомобільного чохла та вживання профілактичних заходів проти шкідників можуть допомогти зберегти стан вашого автомобіля в періоди простою.

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