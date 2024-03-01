У сучасному світі наш смартфон став не просто телефоном, а справжнім помічником, який завжди під рукою. Ми використовуємо його для роботи, навчання, розваг, спілкування та багатьох інших завдань. Але що активніше ми використовуємо телефон, то швидше розряджається його батарея.

Докладніше про те, що потрібно вимкнути у телефоні, щоб батарея довго тримала заряд, читайте далі у матеріалі.

Крім очевидних факторів, таких як яскравість екрану та активність використання, існує ряд прихованих функцій, які можуть споживати значну кількість енергії, залишаючись непоміченими. У цій статті ми розглянемо декілька таких функцій, а також дамо загальні поради щодо оптимізації часу автономної роботи вашого смартфона.

1. "Обмін з оточенням":

Багато програм від Google постійно сканують простір у пошуках інших пристроїв для підключення через Bluetooth. Ця функція, яка називається "Обмін з оточенням", "Пристрої та обмін даними" або "Nearby Share", використовується не так часто, але може суттєво впливати на витрату заряду.

Як вимкнути:

Налаштування -> Google ("Служби Google") -> Обмін із пристроями поблизу ("Пристрої та обмін даними" -> "Обмін із оточенням").

Вимкніть усі опції, такі як "показувати сповіщення" та "шукати пристрої поруч".

2. Пошук принтера:

Телефон може постійно шукати принтери, навіть якщо ви не використовуєте друк.

Як вимкнути:

Установки -> Друк -> Стандартна служба друку.

Вимкніть "Службу друку".

3. Повідомлення:

Необмежену кількість повідомлень від різних програм може швидко розрядити батарею.

Як оптимізувати:

Установки -> Повідомлення.

Залишіть тільки ті повідомлення, які є важливими для вас.

Вимкніть повідомлення від непотрібних програм.

4. Додаткові поради:

Зменшіть яскравість екрана.

Вимкніть непотрібні функції: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.

Закрийте фонові програми.

Використовуйте режим енергозбереження.

Обмежте кількість повідомлень.

Використовуйте чорний фон (для екранів AMOLED).

Оновлення програм та операційної системи.

Використовуйте режим літака, коли не потрібні функції зв'язку.

5. Розширені налаштування:

Вимкніть фонову активність: Для деяких програм можна вимкнути фонову активність, щоб вони не споживали ресурси, коли ви їх не використовуєте.

Обмежте геолокацію: Вимкніть GPS для непотрібних програм.

Встановіть "розумні" програми: Деякі програми можуть автоматично оптимізувати налаштування пристрою для економії заряду.

Використовуйте "батарейний лікар": Існують програми, які можуть допомогти вам знайти та усунути причини швидкого розряду батареї.

Не бійтеся експериментувати та знайти комбінацію налаштувань, яка підходить саме вам.

Стан батареї смартфона залежить від кількох факторів:

Знос: Згодом батарея зношується і втрачає здатність утримувати заряд на колишньому рівні.

Використання: Чим активніше ви використовуєте смартфон (ігри, потокове відео, яскравий дисплей тощо), тим швидше розряджається батарея.

Температура: Високі та низькі температури можуть впливати на продуктивність батареї. Дуже спекотна чи холодна погода може зменшити її ємність тимчасово.

Програми та процеси у фоновому режимі: Деякі програми можуть споживати багато енергії, навіть якщо вони знаходяться у фоновому режимі, що може зменшити час роботи від батареї.

Установки екрана та підключені пристрої: Яскравість екрана, активні з'єднання (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) та підключені пристрої (навушники, додаткові аксесуари) також можуть впливати на витрати енергії.

Оновлення програмного забезпечення: Іноді оновлення операційної системи або програм можуть впливати на споживання заряду батареї, іноді на краще, іноді навпаки.

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