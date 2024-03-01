В современном мире наш смартфон стал не просто телефоном, а настоящим помощником, который всегда под рукой. Мы используем его для работы, учебы, развлечений, общения и многих других задач. Но чем активнее мы используем телефон, тем быстрее разряжается его батарея.
Подробнее о том, что нужно отключить в телефоне, чтобы батарея долго держала заряд, читайте далее в материале.
Помимо очевидных факторов, таких как яркость экрана и активность использования, существует ряд скрытых функций, которые могут потреблять значительное количество энергии, оставаясь незамеченными. В этой статье мы рассмотрим несколько таких функций, а также дадим общие советы по оптимизации времени автономной работы вашего смартфона.
1. "Обмен с окружением":
Многие приложения от Google постоянно сканируют пространство в поисках других устройств для подключения через Bluetooth. Эта функция, называемая "Обмен с окружением", "Устройства и обмен данными" или "Nearby Share", используется не так часто, но может существенно влиять на расход заряда.
Как отключить:
- Настройки -> Google ("Службы Google") -> Обмен с устройствами поблизости ("Устройства и обмен данными" -> "Обмен с окружением").
- Отключите все опции, такие как "показывать уведомления" и "искать устройства рядом".
2. Поиск принтера:
Ваш телефон может постоянно искать принтеры, даже если вы не используете печать.
Как отключить:
- Настройки -> Печать -> Служба печати по умолчанию.
- Отключите "Службу печати".
3. Уведомления:
Неограниченное количество уведомлений от различных приложений может быстро разрядить батарею.
Как оптимизировать:
- Настройки -> Уведомления.
- Оставьте только те уведомления, которые важны для вас.
- Отключите уведомления от ненужных приложений.
4. Дополнительные советы:
- Уменьшите яркость экрана.
- Отключайте ненужные функции: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
- Закройте фоновые приложения.
- Используйте режим энергосбережения.
- Ограничьте количество уведомлений.
- Используйте черный фон (для AMOLED-экранов).
- Обновляйте приложения и операционную систему.
- Используйте режим самолета, когда вам не нужны функции связи.
5. Расширенные настройки:
- Отключите фоновую активность: Для некоторых приложений можно отключить фоновую активность, чтобы они не потребляли ресурсы, когда вы их не используете.
- Ограничьте геолокацию: Отключите GPS для ненужных приложений.
- Установите "умные" приложения: Некоторые приложения могут автоматически оптимизировать настройки вашего устройства для экономии заряда.
- Используйте "батарейный доктор": Существуют приложения, которые могут помочь вам найти и устранить причины быстрого разряда батареи.
Не бойтесь экспериментировать и найти комбинацию настроек, которая подходит именно вам.
Состояние батареи смартфона зависит от нескольких факторов:
Износ: Со временем батарея изнашивается и теряет способность удерживать заряд на прежнем уровне.
Использование: Чем активнее вы используете смартфон (игры, потоковое видео, яркий дисплей и т. д.), тем быстрее разряжается батарея.
Температура: Высокие и низкие температуры могут влиять на производительность батареи. Очень жаркая или холодная погода может уменьшить ее емкость временно.
Приложения и процессы в фоновом режиме: Некоторые приложения могут потреблять много энергии, даже если они находятся в фоновом режиме, что может уменьшить время работы от батареи.
Настройки экрана и подключенные устройства: Яркость экрана, активные соединения (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) и подключенные устройства (наушники, дополнительные аксессуары) также могут влиять на расход энергии.
Обновления программного обеспечения: Иногда обновления операционной системы или приложений могут влиять на потребление заряда батареи, иногда в лучшую сторону, иногда наоборот.
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