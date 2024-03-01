В современном мире наш смартфон стал не просто телефоном, а настоящим помощником, который всегда под рукой. Мы используем его для работы, учебы, развлечений, общения и многих других задач. Но чем активнее мы используем телефон, тем быстрее разряжается его батарея.

Подробнее о том, что нужно отключить в телефоне, чтобы батарея долго держала заряд, читайте далее в материале.

Помимо очевидных факторов, таких как яркость экрана и активность использования, существует ряд скрытых функций, которые могут потреблять значительное количество энергии, оставаясь незамеченными. В этой статье мы рассмотрим несколько таких функций, а также дадим общие советы по оптимизации времени автономной работы вашего смартфона.

1. "Обмен с окружением":

Многие приложения от Google постоянно сканируют пространство в поисках других устройств для подключения через Bluetooth. Эта функция, называемая "Обмен с окружением", "Устройства и обмен данными" или "Nearby Share", используется не так часто, но может существенно влиять на расход заряда.

Как отключить:

Настройки -> Google ("Службы Google") -> Обмен с устройствами поблизости ("Устройства и обмен данными" -> "Обмен с окружением").

Отключите все опции, такие как "показывать уведомления" и "искать устройства рядом".

2. Поиск принтера:

Ваш телефон может постоянно искать принтеры, даже если вы не используете печать.

Как отключить:

Настройки -> Печать -> Служба печати по умолчанию.

Отключите "Службу печати".

3. Уведомления:

Неограниченное количество уведомлений от различных приложений может быстро разрядить батарею.

Как оптимизировать:

Настройки -> Уведомления.

Оставьте только те уведомления, которые важны для вас.

Отключите уведомления от ненужных приложений.

4. Дополнительные советы:

Уменьшите яркость экрана.

Отключайте ненужные функции: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.

Закройте фоновые приложения.

Используйте режим энергосбережения.

Ограничьте количество уведомлений.

Используйте черный фон (для AMOLED-экранов).

Обновляйте приложения и операционную систему.

Используйте режим самолета, когда вам не нужны функции связи.

5. Расширенные настройки:

Отключите фоновую активность: Для некоторых приложений можно отключить фоновую активность, чтобы они не потребляли ресурсы, когда вы их не используете.

Ограничьте геолокацию: Отключите GPS для ненужных приложений.

Установите "умные" приложения: Некоторые приложения могут автоматически оптимизировать настройки вашего устройства для экономии заряда.

Используйте "батарейный доктор": Существуют приложения, которые могут помочь вам найти и устранить причины быстрого разряда батареи.

Не бойтесь экспериментировать и найти комбинацию настроек, которая подходит именно вам.

Состояние батареи смартфона зависит от нескольких факторов:

Износ: Со временем батарея изнашивается и теряет способность удерживать заряд на прежнем уровне.

Использование: Чем активнее вы используете смартфон (игры, потоковое видео, яркий дисплей и т. д.), тем быстрее разряжается батарея.

Температура: Высокие и низкие температуры могут влиять на производительность батареи. Очень жаркая или холодная погода может уменьшить ее емкость временно.

Приложения и процессы в фоновом режиме: Некоторые приложения могут потреблять много энергии, даже если они находятся в фоновом режиме, что может уменьшить время работы от батареи.

Настройки экрана и подключенные устройства: Яркость экрана, активные соединения (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) и подключенные устройства (наушники, дополнительные аксессуары) также могут влиять на расход энергии.

Обновления программного обеспечения: Иногда обновления операционной системы или приложений могут влиять на потребление заряда батареи, иногда в лучшую сторону, иногда наоборот.

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