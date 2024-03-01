Дотримуйтесь цих порад, які використовують експерти з прибирання, щоб сковорода або каструля, що пригоріла, знову блищала.

Якщо ви намагалися очистити сковороду, що пригоріла, засобом для миття посуду, але бруд все одно залишається, можливо, вам доведеться спробувати інші варіанти.

Отже, як очистити сковорідку, що пригоріла, не сильно заморочуючись.

Засіб для миття посуду та харчової соди.

Очищення за допомогою харчової соди завжди є одним із найкращих способів. Наповніть каструлю гарячою водою та додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Залежно від забрудненості та стійкості вашої страви дайте їй просочитися від 20 хвилин до двох годин.

Після закінчення часу спорожніть каструлю і додайте туди харчову соду. Використовуючи вологу губку або скребок, додайте кілька крапель миття посуду, щоб почистити, а потім промийте гарячою водою.

2. Як очистити сковорідку, що пригоріла - допоможе Оцет І Харчова Сода

Маєте справу з дуже стійкими обпаленими ділянками? Спробуйте очистити оцтом (підійде білий або яблучний сидр) та харчовою содою, щоб отримати дієвий розчин.

Якщо засіб для миття посуду не допоміг, спробуйте покрити каструлю харчовою содою, а потім додати оцет.

Дайте хімічним речовинам харчової соди та оцту вступити в реакцію і подію протягом декількох хвилин, а потім протріть їх мильною губкою і промийте гарячою водою».

Ви також можете використовувати просту суміш харчової соди та води. Просто дайте їм покипіти, перш ніж охолонути і замочити на кілька годин; залиште на ніч, якщо сковорода, що пригоріла, дійсно брудна. Потім просто протріть.

3. Як очистити сковорідку, що пригоріла, з допомогою алюмінієвої Фольги.

Якщо ви вже подумали, що алюмінієва фольга - блискучий маленький універсальний засіб, будьте готові до ще більшого враження: вона чудово справляється з чищенням каструль, що пригоріли.

Для сковорідок із стійкими чорними, пригорілими та знебарвленими ділянками спробуйте використовувати подрібнену алюмінієву фольгу (ніколи не використовуйте для сковорідок із тефлоном чи покриттям).

Час від часу перевіряйте фольгу та замінюйте її, коли вона розгладжується через надмірне тертя.

4. Як очистити сковорідку, що пригоріла: Лайм І Сіль

Лайм - це не просто смачний шматочок мохіто, він є ефективним засобом для чищення і, змішавшись з сіллю, може легко очистити пригорілу сковороду.

Налийте в каструлю, що пригоріла, трохи соку лайма і солі і дайте суміші постояти приблизно 15 хвилин. Додайте ще трохи солі та трохи потріть сковороду. Не потрібно занадто багато зусиль, перш ніж ви побачите, як їжа відривається.

5. Кока-кола

Ми всі чули, як Coca Cola може очистити монету за ніч, тому не дивно, що вона може розхитати їжу, що прилипла, і очистити пригорілу каструлю.

Кислота в рідині допоможе розпушити їжу, що прилипла. Просто вилийте банку в каструлю і настоятися на повільному вогні протягом 30 хвилин. Потім протріть начисто.

Як почистити Сковороду, що сильно пригоріла?

Харчова сода - ваш найкращий друг, коли справа доходить до очищення каструлі, що пригоріла, від стійких залишків їжі і плям. Просто кип'ятіть харчову соду і воду деякий час, а потім дайте їй охолонути (чим довше вона вбирається, тим легше її очистити - при необхідності залиште на ніч). Потім просто промийте та протріть.

Якщо бруд все ще залишився, спробуйте додати пасту з харчової соди та пару крапель води. Залиште на деякий час, а потім випрати як завжди.

Якщо вам потрібно трохи більше вогневої потужності для того, щоб їжа дійсно прилипла, спробуйте прокип'ятити білий оцет в каструлі, що пригоріла, приблизно п'ять хвилин, а потім додати дві столові ложки харчової соди. Дайте суміші зашипіти і творіть чудеса, позбавляючись від чорних шматочків, що застрягли. Коли шипіння вщухне, вилийте рідину і вимийте, як завжди, за допомогою мила та губки.

Чи очищає Оцет Пригорілу Каструлю чи Сковороду?

Так, оцет дуже ефективний при чищенні каструлі, що пригоріла, завдяки тому, що він містить оцтову кислоту - з'єднання, яке насправді регулярно зустрічається у всьому, від засобів для очищення плісняви ​​до засобів для чищення поверхонь.

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