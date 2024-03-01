Если вы пытались очистить пригоревшую сковороду средством для мытья посуды, но грязь все равно остается, возможно, вам придется попробовать другие варианты.
Итак, как очистить пригоревшую сковородку, не сильно заморачиваясь.
- Средство для мыться посуды и пищевая сода.
Очистка с помощью пищевой соды всегда является одним из лучших способов. Наполните кастрюлю горячей водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. В зависимости от загрязненности и стойкости вашего блюда дайте ему пропитаться от 20 минут до двух часов.
По истечении времени опорожните кастрюлю и добавьте туда пищевую соду. Используя влажную губку или скребок, добавьте несколько капель средства для мытья посуды, чтобы почистить, а затем промойте горячей водой.
2. Как очистить пригоревшую сковородку - поможет Уксус И Пищевая Сода
Имеете дело с очень стойкими обожженными участками? Попробуйте очистить уксусом (подойдет белый или яблочный сидр) и пищевой содой, чтобы получить действенный раствор.
Если средство для мытья посуды не помогло, попробуйте покрыть кастрюлю пищевой содой, а затем добавить в нее уксус.
Дайте химическим веществам пищевой соды и уксуса вступить в реакцию и подействуйте в течение нескольких минут, а затем протрите их мыльной губкой и промойте горячей водой».
Вы также можете использовать простую смесь пищевой соды и воды. Просто дайте им покипеть, прежде чем остыть и замочить на пару часов; оставьте на ночь, если пригоревшая сковорода действительно грязная. Затем просто протрите.
3. Как очистить пригоревшую сковородку с помощую алюминиевой Фольги
Если вы уже подумали, что алюминиевая фольга — блестящее маленькое универсальное средство, будьте готовы к еще большему впечатлению: она прекрасно справляется с чисткой пригоревших кастрюль.
Для сковородок со стойкими черными, пригоревшими и обесцвеченными участками попробуйте использовать измельченную алюминиевую фольгу (никогда не используйте для сковород с тефлоном или покрытием).
Время от времени проверяйте фольгу и заменяйте ее, когда она разглаживается из-за чрезмерного трения.
4. Как очистить пригоревшую сковородку: Лайм И Соль
Лайм — это не просто вкусный кусочек мохито, он является эффективным чистящим средством и, смешавшись с солью, может легко очистить пригоревшую сковороду.
Налейте в пригоревшую кастрюлю немного сока лайма и соли и дайте смеси постоять примерно 15 минут. Добавьте еще немного соли и немного потрите сковороду. Не потребуется слишком много усилий, прежде чем вы увидите, как еда отрывается.
5. Кока-Кола
Мы все слышали, как Coca Cola может очистить монету за ночь, поэтому неудивительно, что она может расшатать прилипшую еду и очистить пригоревшую кастрюлю.
Кислота в жидкости поможет разрыхлить прилипшую пищу. Просто вылейте банку в кастрюлю и дайте настояться на медленном огне в течение 30 минут. Затем протрите начисто.
Как Почистить Сильно Пригоревшую Сковороду?
Пищевая сода — ваш лучший друг, когда дело доходит до очистки пригоревшей кастрюли от стойких остатков пищи и пятен. Просто кипятите пищевую соду и воду некоторое время, а затем дайте ей остыть (чем дольше она впитывается, тем легче ее будет очистить — при необходимости оставьте на ночь). Затем просто промойте и протрите.
Если грязь все еще осталась, попробуйте добавить пасту из пищевой соды и пару капель воды. Оставьте на некоторое время, а затем постирайте как обычно.
Если вам нужно немного больше огневой мощи для того, чтобы еда действительно прилипла, попробуйте прокипятить белый уксус в пригоревшей кастрюле примерно пять минут, а затем добавить две столовые ложки пищевой соды. Дайте смеси зашипеть и творите чудеса, избавляясь от застрявших черных кусочков. Когда шипение утихнет, вылейте жидкость и вымойте, как обычно, с помощью мыла и губки.
Очищает Ли Уксус Пригоревшую Кастрюлю или Сковороду?
Да, уксус очень эффективен при чистке пригоревшей кастрюли благодаря тому, что он содержит уксусную кислоту – соединение, которое на самом деле регулярно встречается во всем, от средств для очистки плесени до средств для чистки поверхностей.
Читайте также:
Как чистить кастрюли и сковородки вручную: продлите срок службы посуды
Как очистить пригоревшую сковороду без химии: топ натуральных способов