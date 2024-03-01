Следуйте этим советам, которые используют эксперты по уборке, чтобы пригоревшая сковорода или кастрюля снова блестела.

Если вы пытались очистить пригоревшую сковороду средством для мытья посуды, но грязь все равно остается, возможно, вам придется попробовать другие варианты.

Итак, как очистить пригоревшую сковородку, не сильно заморачиваясь.

Средство для мыться посуды и пищевая сода.

Очистка с помощью пищевой соды всегда является одним из лучших способов. Наполните кастрюлю горячей водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. В зависимости от загрязненности и стойкости вашего блюда дайте ему пропитаться от 20 минут до двух часов.

По истечении времени опорожните кастрюлю и добавьте туда пищевую соду. Используя влажную губку или скребок, добавьте несколько капель средства для мытья посуды, чтобы почистить, а затем промойте горячей водой.

2. Как очистить пригоревшую сковородку - поможет Уксус И Пищевая Сода

Имеете дело с очень стойкими обожженными участками? Попробуйте очистить уксусом (подойдет белый или яблочный сидр) и пищевой содой, чтобы получить действенный раствор.

Если средство для мытья посуды не помогло, попробуйте покрыть кастрюлю пищевой содой, а затем добавить в нее уксус.

Дайте химическим веществам пищевой соды и уксуса вступить в реакцию и подействуйте в течение нескольких минут, а затем протрите их мыльной губкой и промойте горячей водой».

Вы также можете использовать простую смесь пищевой соды и воды. Просто дайте им покипеть, прежде чем остыть и замочить на пару часов; оставьте на ночь, если пригоревшая сковорода действительно грязная. Затем просто протрите.

3. Как очистить пригоревшую сковородку с помощую алюминиевой Фольги

Если вы уже подумали, что алюминиевая фольга — блестящее маленькое универсальное средство, будьте готовы к еще большему впечатлению: она прекрасно справляется с чисткой пригоревших кастрюль.

Для сковородок со стойкими черными, пригоревшими и обесцвеченными участками попробуйте использовать измельченную алюминиевую фольгу (никогда не используйте для сковород с тефлоном или покрытием).

Время от времени проверяйте фольгу и заменяйте ее, когда она разглаживается из-за чрезмерного трения.

4. Как очистить пригоревшую сковородку: Лайм И Соль

Лайм — это не просто вкусный кусочек мохито, он является эффективным чистящим средством и, смешавшись с солью, может легко очистить пригоревшую сковороду.

Налейте в пригоревшую кастрюлю немного сока лайма и соли и дайте смеси постоять примерно 15 минут. Добавьте еще немного соли и немного потрите сковороду. Не потребуется слишком много усилий, прежде чем вы увидите, как еда отрывается.

5. Кока-Кола

Мы все слышали, как Coca Cola может очистить монету за ночь, поэтому неудивительно, что она может расшатать прилипшую еду и очистить пригоревшую кастрюлю.

Кислота в жидкости поможет разрыхлить прилипшую пищу. Просто вылейте банку в кастрюлю и дайте настояться на медленном огне в течение 30 минут. Затем протрите начисто.

Как Почистить Сильно Пригоревшую Сковороду?

Пищевая сода — ваш лучший друг, когда дело доходит до очистки пригоревшей кастрюли от стойких остатков пищи и пятен. Просто кипятите пищевую соду и воду некоторое время, а затем дайте ей остыть (чем дольше она впитывается, тем легче ее будет очистить — при необходимости оставьте на ночь). Затем просто промойте и протрите.

Если грязь все еще осталась, попробуйте добавить пасту из пищевой соды и пару капель воды. Оставьте на некоторое время, а затем постирайте как обычно.

Если вам нужно немного больше огневой мощи для того, чтобы еда действительно прилипла, попробуйте прокипятить белый уксус в пригоревшей кастрюле примерно пять минут, а затем добавить две столовые ложки пищевой соды. Дайте смеси зашипеть и творите чудеса, избавляясь от застрявших черных кусочков. Когда шипение утихнет, вылейте жидкость и вымойте, как обычно, с помощью мыла и губки.

Очищает Ли Уксус Пригоревшую Кастрюлю или Сковороду?

Да, уксус очень эффективен при чистке пригоревшей кастрюли благодаря тому, что он содержит уксусную кислоту – соединение, которое на самом деле регулярно встречается во всем, от средств для очистки плесени до средств для чистки поверхностей.

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