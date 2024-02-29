Гороскоп на 1 березня 2024 року, відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для любові, здоров'я та грошей.

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Овен,

У роботі та господарстві Колесо Фортуни та Колісниця: чекайте дня, наповненого енергією по відношенню до колег. Це не обов'язково повинно мати негативний відтінок, просто будьте напоготові. Ваші фінанси підуть у хорошому напрямку.

У коханні та оточенні, Жриця та Закохані: тримайтеся подалі, якщо вважаєте, що маєте рацію. Ні з ким не вступайте в конфлікт і зачекайте, поки дим вщухне, щоб ви могли ясно бачити. Дружба повідомить вас про дуже цікавий проект.

По здоров'ю та енергії, Дурень і Четвірка монет: у вас є певна втома, що накопичилася. Вам потрібно розвантажитись за допомогою інтенсивної діяльності, крикнути чи зламати те, що вам навіть не потрібно. Подбайте про свою грудну клітку.

Ваш колір та щасливе число: Жовтий та 2.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві Туз Монет та Двійка Меч: у деяких комунікаціях можуть з'явитися завали. Не розкривайте жодних особистих інтересів чи думок, якщо не хочете, щоби щось пішло не так. Ваші фінанси зазнають деяких невдач.

У коханні та оточенні Шістка Жезлов та Четвірка Меч: всі визнання та досягнення, яких ви домагаєтеся, не допоможуть вам подолати цей делікатний момент. Ви повинні прийняти це як ще одну річ, якою б важкою вона не була, і довести собі, що життя дає нам і такі речі.

У здоров'я та вашої енергії, Помірності та Паже Меч: буде невелике та повільне відновлення, але будьте напоготові. Ви можете страждати від ламкості кісток та болю у спині. Почніть рухати своє тіло так, як це дозволяє.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 7.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та економіці Вісімка Кубків та Паж Жезлов: вам слід почати думати про нові цілі чи горизонти, яких потрібно прагнути. Вашому розуму потрібно більше стимулів, ніж у вас є, і ви переконані, що Всесвіт має туз у рукаві. Фінанси схильні до ризикованих ситуацій.

У коханні та оточенні Трійка Меч і Башта: приберіть погане зі свого оточення. Ви зіткнетеся з серйозною кризою, і на даний момент жодних покращень у короткостроковій перспективі не спостерігається. У чужому будинку відбудеться велика сімейна суперечка.

По здоров'ю та вашій енергетиці, Королева Жезлов та Дев'ятка Жезлів: у вас накопичився стрес та загальний дисбаланс чакр. Як наслідок, почнуться мігрені, нічні кошмари та затримка рідини.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 5.

РАК

21 червня – 22 липня

рак,

У роботі та господарстві Дев'ятка Кубків та Вісімка Монет: ви покажете, чого ви варті, що вмієте робити і чого зможете досягти, якщо вам нададуть довіру. Якщо ви навчаєтесь, у вас будуть хороші оцінки та прогрес. Ваші фінанси завдяки вашим зусиллям зростають.

У коханні та навколишньому середовищі, Дияволі та Сонце: протягом дня ви будете бачити чудові тіні. Ви матимете можливість побачити те, що раніше відбувалося перед вами і ви не помічали. Брехня і брехуни всюди в різних соціальних колах, з якими вам доведеться мати справу.

У здоров'ї та вашій енергетиці, Королева Меч і Місяць: буде скутість, зниження температури і, як наслідок, більше шансів захворіти. Відпочивайте та пийте теплі напої.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 1.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та економіці Суд і Шістка Меч: приходять новини про кроки, до яких ви не зовсім готові. Зрештою, ви здаєтеся через особисті обставини, але з цього моменту ваш настрій погіршиться. Вам доведеться сплачувати рахунки з невиплаченими повідомленнями.

У любові та оточенні Сімка Жезлов та Справедливості: ви боротиметеся за те, що хочете мати та відчувати, з особливими людьми у своєму житті. Конфронтація може відновитись, але будьте впевнені, що ви знаходитесь в зручному місці, щоб з нею впоратися. Документ, пов'язаний із членом сім'ї, завдасть вам не одного головного болю.

У здоров'я та вашої енергії Сімка Меч і Туз Кубків: можуть виникнути проблеми із системою кровообігу в руках чи ногах. Слідкуйте за споживанням рідини як необхідної, так і смачної.

Ваш щасливий колір і число: зелені та парні числа.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці Лицар Кубків і Вісімка Меч: вам доведеться бути насторожі з певною людиною, яка виявляє до вас певне співчуття, і ви знаєте, що це брехня. Не дозволяйте їм завоювати вас, але й не крадіте їх. У довгостроковій перспективі ваші фінанси будуть обмежені.

У коханні та оточенні Сімка Монет та Шістка Кубків: ваше минуле, щодо гарних часів, почне відроджуватися завдяки поведінці особливої ​​людини. Воно змусить вас знову пережити ті епізоди, в яких ви відчували повне щастя.

У здоров'я та енергії Десятка Жезлов та Король Кубків: придбайте хорошу поставу та ходіть правильним шляхом. Тіло потребує свідомого контролю, щоб не деформувати його зсередини.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий і 3.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці Паж Монет та Десятка Монет: у вас є можливості для зростання та досягнення успіху у певних аспектах, пов'язаних із готовністю. Ви переміщатиметеся з одного місця в інше, щоб вирішувати проблеми. Економіка зростатиме протягом найближчих кількох днів.

У коханні та оточенні Трійка Жезлов та Пустельник: вам доведеться піти на компроміс, щоб ваші стосунки не зруйнувалися. У рамках звичайних конфліктів між двома людьми все буде гаразд. Моментів дозвілля буде більше, ніж будь-коли раніше.

У здоров'я та вашої енергії, Паж Кубків та Туз Жезлов: буде зцілення по всьому тілу. Ви знайдете баланс, що гармонізує ваш настрій на весь день.

Ваш колір та щасливе число: чорний та 9.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та економіці Вісімка Жезлов та Трійка Монет: подумайте про цю ситуацію. У майбутньому проблеми та перешкоди збільшуватимуться. Керівники компаній оцінюватимуть певних співробітників, щоб чинити тиск та внести зміни. Крім того, було б заздалегідь скласти план майбутніх великих витрат.

У коханні та оточенні, Туз Меч і Повішений: вам некомфортно в поточній ситуації, і ви відчуваєте блокування через емоційний багаж, який носите всередині. Ви хочете вдосконалюватися, але є частина вас, яка дозволяє іншим робити чисту роботу, а вам брудну. Тому настав час ухвалити рішення заради свого благополуччя та зосередитися на собі.

Що стосується здоров'я та енергії, Сімка Кубків та П'ятірка Треф: ви не отримуєте достатньо відпочинку, щоб розпочати роботу на ранній стадії.

Ваш щасливий колір і число: фіолетовий та непарні числа.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та економіці Імператор та Четвірка Жезлов: ви зможете відчути найкраще у співпраці та командній роботі. Не будьте задоволені тим, що, на перший погляд, справи йдуть добре. Вивчіть можливості та способи роботи, які можуть покращити вас. У матеріальному плані остерігайтесь втрати чи крадіжки.

У коханні та оточенні Король Жезлов та Десятка Кубків: після нападу паніки, екзистенційної кризи чи доленосного удару ви перебуваєте у фазі заперечення. Не дозволяй собі залишатися тут, йди вперед. Сім'я і знайомі готові дати вам все, чого ви заслуговуєте. Відверніться разом з ними та обговоріть свою ситуацію, щоб поступово зцілитися.

За здоров'я та вашої енергії, Двійка Монет та Десятка Меч: ваш настрій падає з космічною швидкістю. Спустився вниз - це нормально, але потім вам доведеться піднятися енергетичною кривою. Слідкуйте за плечима та попереком.

Ваш колір та щасливе число: помаранчевий та 6.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та економіці «Світ та Папа»: старе руйнується і народжується нове. Ви проходитимете через нові етапи свого трудового життя, як за межами, так і всередині одного і того ж місця, але життя приготувало для вас нові можливості. Не захоплюйтесь очікуваннями.

У коханні та оточенні Трійка Кубків та Шістка Монет: у ваших стосунках на вас чекають моменти возз'єднання та радості. Ви підете на свято, де зустрінете людину, яка попросить вас про ласку. Ви возз'єднаєтеся особливим чином і виявите свою чуйну сторону.

У здоров'я та вашої енергії П'ятірка Кубків та Лицар Монет: у вас може виникнути невелика проблема з ногою чи рукою. Це не буде чимось серйозним, але якщо ви зможете цього уникнути, то краще. Ваша чакра сонячного сплетення заблокована.

Ваш колір та щасливе число: коричневий та 8.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці Смерть і П'ятірка Мечів: якщо ви припустилися помилки, важливо зізнатися в ній потрібній людині. Не втікайте від ситуації, оскільки вона може обернутися проти вас. Чесність та щирість є ключовими у цей день.

У коханні та оточенні Королева Кубків та Зірка: коли ми намагаємося вирішити ситуацію, ми робимо це самотужки чи за допомогою іншої людини. Однак, якщо це, як і раніше, не працює, нам, можливо, доведеться змінити нашу точку зору. Погляд на світ під іншим кутом може відкрити відповіді, яких ми раніше не бачили.

У здоров'я та вашої енергії, Король Меч і Королева Монет: важливо оточувати себе людьми, які передають позитивну енергію. Вам потрібне це тепло, щоб заспокоїти нервовий стан.

Ваш колір та щасливе число: синій та 0.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві Лицар Жезлов та Король Монет: ви не повинні відчувати себе тендітним та незахищеним через свій душевний стан. Не довіряйте сліпо тому, що написано у договорі, адже ситуації можуть змінитись. Ви, мабуть, відчуєте бажання допомогти іншим із співчуття і таким чином якимось чином використати свої ресурси.

У коханні та оточенні Дев'ятка Монет та Четвірка Кубків: потрібен деякий час, щоб поміркувати. Вам слід подумати про те, чого ви хочете в житті, де хочете бути і з ким. Проаналізуйте кола, в яких ви спілкуєтеся, та те, як ви їх створили. Можливо, ви зіткнулися з екзистенційною кризою.

У здоров'я та вашої енергії П'ятірка Монет і Двійка Жезлов: уникайте різких рухів, оскільки може виникнути запаморочення або запаморочення. Доцільно проконсультуватися з фахівцем.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 4.

Джерело: magic.horoscope.

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