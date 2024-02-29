Гороскоп на 1 марта 2024 года, откройте для себя астрологические предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья и денег.

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Овен,

В работе и хозяйстве Колесо Фортуны и Колесница: ожидайте дня, наполненного энергией по отношению к коллегам. Это не обязательно должно иметь негативный оттенок, просто будьте начеку. Ваши финансы пойдут в хорошем направлении.

В любви и окружении, Жрица и Влюбленные: держитесь подальше, если считаете, что правы. Ни с кем не вступайте в конфликт и подождите, пока дым утихнет, чтобы вы могли ясно видеть. Дружба сообщит вам об очень интересном проекте.

По здоровью и энергии, Дурак и Четверка монет: у вас есть определенная накопившаяся усталость. Вам нужно разгрузиться посредством интенсивной деятельности, крикнуть или сломать то, что вам даже не нужно. Позаботьтесь о своей грудной клетке.

Ваш цвет и счастливое число: Желтый и 2.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Туз Монет и Двойка Мечей: в некоторых коммуникациях могут появиться завалы. Не раскрывайте никаких личных интересов или мнений, если не хотите, чтобы что-то пошло не так. Ваши финансы потерпят некоторые неудачи.

В любви и окружении Шестерка Жезлов и Четверка Мечей: все признание и достижения, которых вы добиваетесь, не помогут вам преодолеть этот деликатный момент. Вы должны принять это как еще одну вещь, какой бы трудной она ни была, и доказать себе, что жизнь преподносит нам и такие вещи.

В здоровье и вашей энергии, Умеренности и Паже Мечей: будет небольшое и медленное восстановление, но будьте начеку. Вы можете страдать от ломкости костей и болей в спине. Начните двигать своим телом так, как это позволяет.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 7.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике Восьмерка Кубков и Паж Жезлов: вам следует начать думать о новых целях или горизонтах, к которым нужно стремиться. Вашему разуму нужно больше стимулов, чем у вас есть, и вы убеждены, что у Вселенной есть туз в рукаве. Финансы предрасположены к рискованным ситуациям.

В любви и окружении Тройка Мечей и Башня: уберите плохое из своего окружения. Вы столкнетесь с серьезным кризисом, и на данный момент никаких улучшений в краткосрочной перспективе не наблюдается. В чужом доме произойдет большой семейный спор.

По здоровью и вашей энергетике, Королева Жезлов и Девятка Жезлов: у вас накопился стресс и общий дисбаланс чакр. Как следствие, начнутся мигрени, ночные кошмары и задержка жидкости.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 5.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Девятка Кубков и Восьмерка Монет: вы покажете, чего вы стоите, что умеете делать и чего сможете добиться, если вам окажут доверие. Если вы учитесь, у вас будут хорошие оценки и прогресс. Ваши финансы, благодаря вашим усилиям, растут.

В любви и окружающей среде, Дьяволе и Солнце: в течение дня вы будете видеть великолепные тени. У вас будет возможность увидеть то, что раньше происходило перед вами и вы не замечали. Ложь и лжецы повсюду в различных социальных кругах, с которыми вам придется иметь дело.

В здоровье и вашей энергетике, Королева Мечей и Луна: будет скованность, понижение температуры и, как следствие, больше шансов заболеть. Отдыхайте и пейте теплые напитки.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 1.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и экономике Суд и Шестерка Мечей: приходят новости о шагах, к которым вы не совсем готовы. В конечном итоге вы сдадитесь из-за личных обстоятельств, но с этого момента ваше настроение ухудшится. Вам придется оплачивать счета с невыплаченными уведомлениями.

В любви и окружении Семерка Жезлов и Справедливости: вы будете бороться за то, что хотите иметь и чувствовать, с особенными людьми в своей жизни. Конфронтация может возобновиться, но будьте уверены, что вы находитесь в удобном месте, чтобы с ней справиться. Документ, связанный с членом семьи, доставит вам не одну головную боль.

В здоровье и вашей энергии Семерка Мечей и Туз Кубков: могут возникнуть проблемы с системой кровообращения в руках или ногах. Следите за потреблением жидкости, как необходимой, так и вкусной.

Ваш счастливый цвет и число: зеленый и четные числа.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Рыцарь Кубков и Восьмерка Мечей: вам придется быть настороже с определенным человеком, который проявляет к вам определенное сочувствие, и вы знаете, что это ложь. Не позволяйте им завоевать вас, но и не крадите их. В долгосрочной перспективе ваши финансы будут ограничены.

В любви и окружении Семерка Монет и Шестерка Кубков: ваше прошлое, относительно хороших времен, начнет возрождаться благодаря поведению особенного человека. Оно заставит вас заново пережить те эпизоды, в которых вы испытывали полное счастье.

В здоровье и энергии Десятка Жезлов и Король Кубков: приобретите хорошую осанку и ходите правильным путем. Тело нуждается в сознательном контроле, чтобы не деформировать его изнутри.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 3.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Паж Монет и Десятка Монет: у вас есть возможности для роста и достижения успеха в определенных аспектах, связанных с готовностью. Вы будете перемещаться из одного места в другое, чтобы решать проблемы. Экономика будет расти в ближайшие несколько дней.

В любви и окружении Тройка Жезлов и Отшельник: вам придется пойти на компромисс, чтобы ваши отношения не разрушились. В рамках обычных конфликтов между двумя людьми все будет хорошо. Моментов досуга будет больше, чем когда-либо прежде.

В здоровье и вашей энергии, Паж Кубков и Туз Жезлов: будет исцеление по всему телу. Вы найдете баланс, который гармонизирует ваше настроение на весь день.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 9.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и экономике Восьмерка Жезлов и Тройка Монет: подумайте об этой ситуации. В будущем проблемы и препятствия будут увеличиваться. Руководители компаний будут оценивать определенных сотрудников, чтобы оказать давление и внести изменения. Кроме того, было бы разумно заранее составить план предстоящих крупных расходов.

В любви и окружении, Туз Мечей и Повешенный: вам некомфортно в текущей ситуации, и вы испытываете блокировку из-за эмоционального багажа, который носите внутри. Вы хотите совершенствоваться, но есть часть вас, которая позволяет другим делать чистую работу, а вам — грязную. Поэтому пришло время принять решение ради своего благополучия и сосредоточиться на себе.

Что касается здоровья и энергии, Семерка Кубков и Пятерка Треф: вы не получаете достаточно отдыха, чтобы начать работу на ранней стадии.

Ваш счастливый цвет и число: фиолетовый и нечетные числа.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Император и Четверка Жезлов: вы сможете ощутить лучшее в сотрудничестве и командной работе. Не будьте удовлетворены тем, что на первый взгляд дела идут хорошо. Изучите возможности и способы работы, которые могут улучшить вас. В материальном плане остерегайтесь утраты или кражи.

В любви и окружении Король Жезлов и Десятка Кубков: после приступа паники, экзистенциального кризиса или судьбоносного удара вы находитесь в фазе отрицания. Не позволяй себе оставаться здесь, иди вперед. Семья и знакомые готовы дать вам все, чего вы заслуживаете. Отвлекитесь вместе с ними и обсудите свою ситуацию, чтобы постепенно исцелиться.

По здоровью и вашей энергии, Двойка Монет и Десятка Мечей: ваше настроение падает с космической скоростью. Спускся вниз — это нормально, но затем вам придется подняться по энергетической кривой. Следите за плечами и поясницей.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 6.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и экономике «Мир и Папа»: старое рушится и рождается новое. Вы будете проходить через новые этапы своей трудовой жизни, как за пределами, так и внутри одного и того же места, но жизнь приготовила для вас новые возможности. Не увлекайтесь ожиданиями.

В любви и окружении Тройка Кубков и Шестерка Монет: в ваших отношениях вас ждут моменты воссоединения и радости. Вы пойдете на праздник, где встретите человека, который попросит вас об одолжении. Вы воссоединитесь особым образом и проявите свою чуткую сторону.

В здоровье и вашей энергии Пятерка Кубков и Рыцарь Монет: у вас может возникнуть небольшая проблема с ногой или рукой. Это не будет чем-то серьезным, но если вы сможете этого избежать, тем лучше. Ваша чакра солнечного сплетения заблокирована.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 8.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Смерть и Пятерка Мечей: если вы допустили ошибку, важно признаться в ней нужному человеку. Не убегайте от ситуации, поскольку она может обернуться против вас. Честность и искренность являются ключевыми в этот день.

В любви и окружении Королева Кубков и Звезда: когда мы пытаемся разрешить ситуацию, мы делаем это своими силами или с помощью другого человека. Однако, если это по-прежнему не работает, нам, возможно, придется изменить нашу точку зрения. Взгляд на мир под другим углом может открыть ответы, которых мы раньше не видели.

В здоровье и вашей энергии, Король Мечей и Королева Монет: важно окружать себя людьми, передающими положительную энергию. Вам нужно это тепло, чтобы успокоить нервное состояние.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 0.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Рыцарь Жезлов и Король Монет: вы не должны чувствовать себя хрупким и незащищенным из-за своего душевного состояния. Не доверяйте слепо тому, что написано в договоре, ведь ситуации могут измениться. Вы, вероятно, почувствуете желание помочь другим из сострадания и таким образом каким-то образом использовать свои ресурсы.

В любви и окружении Девятка Монет и Четверка Кубков: потребуется некоторое время, чтобы поразмыслить. Вам следует подумать о том, чего вы хотите в жизни, где вы хотите быть и с кем. Проанализируйте круги, в которых вы общаетесь, и то, как вы их создали. Возможно, вы столкнулись с экзистенциальным кризисом.

В здоровье и вашей энергии Пятерка Монет и Двойка Жезлов: избегайте резких движений, так как может возникнуть головокружение или головокружение. Целесообразно будет проконсультироваться со специалистом.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 4.

Источник: magic.horoscope.

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