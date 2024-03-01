Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 1 березня.

Важливі дрібниці, і коли ви робите добрий жест, ваші дії йдуть своєю чергою.

У наші дні невеликі жести доброти здаються рідкістю, але світ прагне таких моментів людяності, які нагадують нам, що у світі є добрі люди.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Отже, всі ваші друзі зайняті, і все, що ви хочете зробити, було б набагато веселішим, якби ви могли робити це з кимось, хто вам подобається бути поряд.

Потім відкиньте плани і спробуйте зробити щось, що ви завжди хотіли зробити, коли нікого немає поряд, і тоді день не буде повністю втрачено.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Це кохання солодке.

Ви віддаєте трохи, і коли вам сумно або злиться, ваша друга половинка завжди поруч, щоб зібрати уламки і допомогти вам знову прийти до тями.

Це чудово, коли дві людини можуть любити одне одного так щедро та добро. Насолоджуйся.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сонце

Прекрасний день.

У вас є новий аркуш з чудовою можливістю перетворити свій час на спогади, які викликатимуть усмішку на довгі роки.

Не заспокоюйтеся, що у вас є. Живіть своїм життям у повній мірі.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Настав час відпустити. Ви віддали стільки, скільки могли, і навіть перевершили обставини.

Вам не обов'язково доводити себе, будучи вічним мучеником.

Врятувати себе із цієї ситуації — найкраще, що ви можете зробити для всіх учасників.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Ви не готові прийняти цю пропозицію руки та серця, і, можливо, ваше серце належить комусь іншому. Зачинити двері літерою X - це все одно, що закрити останнє "а що, якщо".

Значить вам потрібно більше часу, щоб подумати про це. Зараз ще зарано, навіть якщо ти вирішиш сказати «так». Можливо, вам просто знадобиться трохи більше часу, щоб вилікуватись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Останній місяць ви провели, почуваючись морально виснаженим, але тепер туман починає розсіюватися.

Ви бачите речі такими, якими вони є, а не такими, якими ви хочете, щоб вони були.

Ви знаєте, що є рішення. Раніше ви це пропустили, але тепер це кришталево ясно.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Недостатньо фактів.

Причина, через яку ви не знаєте, чи підходить час для змін, полягає в тому, що занадто багато питань залишилося без відповіді.

Ви відчули б себе набагато краще, якби у вас були деякі гарантії того, що все вийде, якби ви вирішили внести великі зміни. А поки що почекаємо і подивимося.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею.

Ви постійно намагаєтеся вдосконалюватись. Ви вивчаєте основи, намагаючись збудувати свою кар'єру.

У вас сильна трудова етика, і ви щодня віддаєте їй усі сили. Оскільки ви так старанно зосереджені на тому, щоб робити все правильно, ви не помічаєте, як багато чого ви навчилися.

Але коли у вас з'явиться можливість відпочити від усієї своєї праці, ви будете вражені.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Ви пропустили можливість, але це не означає, що ви ніколи не дістанетеся туди, куди хочете.

У вас все ще є бажання досягти успіху, тому вам просто потрібно продовжувати спроби, поки двері знову не відчиняться для вас.

Тільки наступного разу ти зрозумієш, що треба поспішити, і будеш краще, ніж раніше.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

Заявіть про своє право мати те, що належить вам. Якщо ви дозволили комусь позичити річ, не турбуйтеся через те, що попросіть її повернути.

Немає нічого ганебного в тому, щоб сказати це людині, якій, здається, байдуже, що в тебе немає.

Навіть якщо це непросто, змусіть попросити себе повернути це.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Ви думали, що цей кінець ніколи не настане, але ось ваш фінал.

Ви повністю виплатили борг, і тепер ви вільні від тих, хто намагається змусити вас відчувати себе нікчемним через брак грошей у скрутний час.

Зачиніть двері, жах закінчився. Яке полегшення!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Ви маєте багато роботи.

Ви можете скаржитися на кожному етапі шляху або спробувати зробити подорож приємною.

Знайдіть одну хорошу річ, на якій можна зосередитись щодня, і нехай це допоможе вам вижити.

Джерело: yourtango .

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