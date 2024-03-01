Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 1 марта.

Важны мелочи, и когда вы делаете добрый жест, ваши действия идут своим чередом.

В наши дни небольшие жесты доброты кажутся редкостью, но мир жаждет таких моментов человечности, которые напоминают нам, что в мире есть хорошие люди.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Итак, все ваши друзья заняты, и все, что вы хотите сделать, было бы намного веселее, если бы вы могли делать это с кем-то, кто вам нравится быть рядом.

Затем отбросьте планы и попробуйте сделать что-нибудь, что вы всегда хотели сделать, когда никого нет рядом, и тогда день не будет полностью потерян.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Кубков

Эта любовь сладка.

Вы отдаете немного, и когда вам грустно или злится, ваша вторая половинка всегда рядом, чтобы собрать осколки и помочь вам снова прийти в себя.

Это прекрасно, когда два человека могут любить друг друга так щедро и добро. Наслаждайся.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Солнце

Прекрасный день.

У вас есть новый лист с прекрасной возможностью превратить свое время в воспоминания, которые будут вызывать улыбку на долгие годы.

Не успокаивайтесь на том, что у вас есть. Живите своей жизнью в полной мере.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Пришло время отпустить. Вы отдали столько, сколько могли, и даже превзошли обстоятельства.

Вам не обязательно доказывать себя, будучи вечным мучеником.

Спасти себя из этой ситуации — лучшее, что вы можете сделать для всех участников.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Вы не готовы принять это предложение руки и сердца, и возможно, ваше сердце принадлежит кому-то другому. Закрыть дверь буквой X — это все равно, что закрыть последнее «а что, если».

Значит, вам нужно больше времени, чтобы подумать об этом. Сейчас еще слишком рано, даже если ты решишь сказать «да». Возможно, вам просто понадобится немного больше времени, чтобы вылечиться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Последний месяц вы провели, чувствуя себя морально истощенным, но теперь туман начинает рассеиваться.

Вы видите вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите, чтобы они были.

Вы знаете, что есть решение. Раньше вы это пропустили, но теперь это кристально ясно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Недостаточно фактов.

Причина, по которой вы не знаете, подходящее ли сейчас время для перемен, заключается в том, что слишком много вопросов осталось без ответа.

Вы бы почувствовали себя намного лучше, если бы у вас были некоторые гарантии того, что все получится, если бы вы решили внести большие изменения. А пока подождем и посмотрим.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы постоянно пытаетесь совершенствоваться. Вы изучаете основы, пытаясь построить свою карьеру.

У вас сильная трудовая этика, и вы каждый день отдаете ей все силы. Поскольку вы так старательно сосредоточены на том, чтобы делать все правильно, вы не замечаете, как многому вы научились.

Но когда у вас появится возможность отдохнуть от всего своего труда, вы будете поражены.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Вы упустили возможность, но это не значит, что вы никогда не доберетесь туда, куда хотите.

У вас все еще есть желание добиться успеха, поэтому вам просто нужно продолжать попытки, пока дверь снова не откроется для вас.

Только в следующий раз ты поймешь, что нужно поторопиться, и будешь лучше, чем раньше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

Заявите о своем праве иметь то, что принадлежит вам. Если вы позволили кому-то одолжить вещь, не расстраивайтесь из-за того, что попросите ее вернуть.

Нет ничего постыдного в том, чтобы сказать это человеку, которому, кажется, все равно, что у тебя нет.

Даже если это непросто, заставьте себя попросить вернуть это.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Вы думали, что этот конец никогда не наступит, но вот и ваш финал.

Вы полностью выплатили долг, и теперь вы свободны от тех, кто пытается заставить вас чувствовать себя ничтожным из-за нехватки денег в трудное время.

Закройте дверь, кошмар закончился. Какое облегчение!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Вам предстоит много работы.

Вы можете жаловаться на каждом этапе пути или попытаться сделать путешествие приятным.

Найдите одну хорошую вещь, на которой можно сосредоточиться каждый день, и пусть это поможет вам выжить.

Источник: yourtango.

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