Все ж таки ми схильні використовувати рушники до тих пір, поки вони, можливо, не почнуть пахнути.

Банні рушники поряд з простирадлами щодня торкаються вашого тіла, тому важливо знати, як часто слід прати рушники.

Постає питання: як часто слід прати рушники? Експерти розповіли правду, чому важливо прати рушники:

Ваші рушники мають тенденцію бути близькими і особистими.

Сама природа їх використання призводить до їхнього тісного контакту з усіма частинами тіла, буквально з голови до ніг.

Ваш рушник може бути забруднений довгим списком бактерій, які можуть збільшити ризик зараження.

Найголовніше правило - сушити їх після того, як витерли рушником.

Сушіння допомагає вбити потенційні мікроби (і зупиняє їхнє розмноження).

Як часто слід прати рушники, щоб уникнути проблем зі здоров'ям:

Помити рушники в гарячій воді з миючим засобом і висушити їх при високій температурі.

Це високий рівень ефективності зниження кількості бактерій і цвілі.

В ідеалі вибирайте миючий засіб з ферментами, які, по суті, є надпотужними миючими засобами, призначеними для руйнування бруду та знищення мікробів.

На етикетці на лицьовій стороні часто написано, що засіб містить ферменти, що борються з плямами.

Якщо у вас чутлива шкіра, новий продукт може спричинити подразнення. Якщо ви помітили це, припиніть це використовувати.

Як часто слід прати рушники, використовуйте миючі засоби, що не містять барвників та ароматизаторів та містять у своєму складі ферменти.

Інший варіант - додати рідкий відбілювач або засоби для прання з активованим кисневим відбілювачем.

Всі ці продукти підвищують ефективність прання.

Що може статися, якщо не прати рушники двічі на тиждень?

Не у всіх виникнуть проблеми, якщо вони відкладатимуть прання рушників. Якщо ваш рушник має запах цвілі, ви можете перенести цей запах на шкіру, що просто неприємно. Якщо у вас алергія на плісняву, такий рушник може спровокувати або посилити симптоми алергії.

Як вже згадувалося, ви також можете перенести хвороботворні мікроорганізми з рушників на себе, коли витирає їх, навіть якщо це ваші власні мікроби.

Ризик отримати щось через рушник також залежить від того, як довго конкретний збудник зможе вижити і чи перенесеться він з рушника на ваше тіло.

Джерело: everydayhealth .

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