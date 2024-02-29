Все же мы склонны использовать полотенца до тех пор, пока они, возможно, не начнут пахнуть.

Банные полотенца, наряду с простынями, ежедневно касаются вашего тела, поэтому важно знать, как часто следует стирать полотенца.

Возникает вопрос: как часто следует стирать полотенца? Эксперты рассказали правду, почему важно стирать банные полотенца

Ваши банные полотенца имеют тенденцию быть близкими и личными.

Сама природа их использования приводит к их тесному контакту со всеми частями тела, буквально с головы до ног.

Ваше полотенце может быть загрязнено длинным списком бактерий, которые могут увеличить риск заражения.

Самое главное правило – сушить их после того, как вытерлись полотенцем.

Сушка помогает убить потенциальные микробы (и останавливает их размножение).

Как часто следует стирать полотенца, чтобы избежать проблем со здоровьем:

Постирайте полотенца в горячей воде с моющим средством и высушите их при высокой температуре.

Это высочайший уровень эффективности для снижения количества микробов и плесени.

В идеале выбирайте моющее средство с ферментами, которые, по сути, представляют собой сверхмощные моющие средства, предназначенные для разрушения грязи и уничтожения микробов.

На этикетке на лицевой стороне часто написано, что моющее средство содержит ферменты, борющиеся с пятнами.

Если у вас чувствительная кожа, новый продукт может вызвать раздражение. Если вы это заметили, прекратите это использовать.

Как часто следует стирать полотенца, используйте моющие средства, не содержащие красителей и отдушек и содержащие в своем составе ферменты.

Другой вариант — добавить жидкий отбеливатель или средства для стирки с активированным кислородным отбеливателем.

Все эти продукты повышают эффективность стирки.

Что может случиться, если не стирать полотенца два раза в неделю?

Не у всех возникнут проблемы, если они будут откладывать стирку полотенец. Если ваше полотенце имеет запах плесени, вы можете перенести этот запах на кожу, что просто неприятно. Если у вас аллергия на плесень, такое полотенце может спровоцировать или усугубить симптомы аллергии .

Как уже упоминалось, вы также можете перенести болезнетворные микроорганизмы с полотенец на себя, когда вытираетесь им, даже если это ваши собственные микробы.

Риск получить что-то через полотенце также зависит от того, как долго конкретный возбудитель сможет выжить и перенесется ли он с полотенца на ваше тело.

Источник: everydayhealth.

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