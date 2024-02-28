Витяжка може бути покрита бризками жиру, присипана пилом та мікроскопічним брудом.

Витяжка - одна з найпрацьовитіших частин кухні, але часто нехтують і не чистять вчасно.

Але знання того, як чистити поверхні витяжки, може суттєво змінити естетику вашої кухні.

Вивчення того, як чистити деталі витяжки, також покращує загальну гігієну, оскільки чиста витяжка допомагає позбутися жиру, бруду і навіть бактерій.

Ось як можна почистити витяжку.

Як почистити фільтр витяжки

Фільтри є головними «ловцями» кухонного бруду, супергероями витяжки, якщо хочете, тому важливо знати, як чистити фільтри вентилятора витяжки.

Таким чином, ви зможете запобігти накопиченню сміття, неприємних запахів та бактерій. Ось як можна почистити фільтр витяжки:

Насамперед вам знадобляться гумові рукавички, білий оцет, бікарбонат соди, гарячий мильний розчин та м'яка щітка для чищення фільтрів витяжки.

Зніміть фільтри з витяжки.

Замочіть у мильній воді із чашкою білого оцту, щоб зруйнувати жир.

Після хорошого замочування візьміть щітку та обережно потріть.

Як почистити витяжку, якщо є щось стійке - ви можете приготувати пасту з оцту та бікарбонату соди, щоб ще більше розщепити жир і отримати чистий фільтр екстрактора. Примітка: щоразу, коли ви пробуєте новий розчин, що чистить, завжди корисно спочатку протестувати його на невеликій непомітній ділянці.

Ретельно промийте, висушіть та залиште сушитися на повітрі.

Потім просто прикріпіть його знову, коли фільтр повністю висохне.

Буде гарною ідеєю включити цю частину в свій графік домашнього прибирання щотижня або раз на два тижні, щоб можна було легко позбавитися від цього липкого бруду.

Джерело: plenty .

Читайте також:

Як очистити каструлі і сковорідки, що пригоріли: блищатимуть як нові .

Як повернути білий колір речам: три дієві поради.

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома.