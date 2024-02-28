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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та господарстві Сімка Монет і П'ятірка Меч: хтось спробує зробити несумлінний вчинок по відношенню до вас. У вас всюди вороги, і тепер їх буде ще один. Ваші фінанси збільшаться завдяки додатковій оплаті, азартним іграм чи матеріальним подарункам.

У коханні та оточенні Імператор і Диявол: якщо ви хочете мати хорошу основу у відносинах, ви повинні працювати над довірою та розумінням. Незважаючи на проблеми, які можуть виникнути, довіра до когось дає нам психічну стабільність та впевненість у майбутньому.

У здоров'я та вашої енергії Туз Кубків та Шістка Кубків: це не найкращий день для спілкування з оточуючими. Чи не розкривайте свої страхи зараз. Вам потрібна власна тиша.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 7.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві Колесо Фортуни та Четвірка Меч: ви опиняєтеся не в тому положенні, в якому хочете. Це не те, що ви можете вирішити безпосередньо, але ви хочете змін якнайшвидше. На щастя, ви зможете покрити додаткові витрати завдяки своїм заощадженням.

У коханні та оточенні Королева Жезлов та Паж Мечів: є проблеми з минулого, які починають виявлятися так, що здаються прийняттям бажаного за дійсне. Те, як ви сприймете ці ситуації, залежатиме від вас. Ви відчуєте бажання возз'єднатися зі своєю внутрішньою дитиною та поділитися нею з кимось важливим у вашому житті.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Папа та світ: вам знадобиться та ж енергія та дисципліна, які ви застосовуєте в інших аспектах свого життя, щоб підтримувати своє тіло та розум у добрій формі. Ви можете зіткнутися із затримкою рідини або збільшенням ваги.

Ваш колір та щасливе число: помаранчевий та 0.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та економіці Дев'ятка Кубків і Трійка Меч: ви будете дуже схильні до бажання взяти на себе відповідальність у багатьох обставинах. Ви захочете допомогти, висловити свою думку та знайти нові шляхи вперед.

У коханні та оточенні Шістка Жезлов та Королева Монет: вам доведеться докласти багато зусиль, щоб отримати любовну винагороду. Не всі розуміють ваш погляд на світ чи спосіб вираження прихильності та кохання. Це не ваша проблема, але майте на увазі, щоб мати можливість прийняти рішення пізніше.

У здоров'я та вашої енергії Вісімка Меч і Дев'ятка Монет: оскільки присутня деяка частина вашої самотності та нерозуміння, вони будуть визначати ваш настрій на найближчі кілька годин або навіть днів.

Ваш колір та щасливе число: синій та 9.

РАК

21 червня – 22 липня

рак,

У робочій та економічній сфері Дев'ятка Жезлов та Двійка Меч: буде відмінна співпраця між колегами, бездоганне виконання завдань та фінансова стабільність, що зробить сьогодні одним із найкращих за довгий час.

Що стосується кохання та оточення, Башти та Двійки монет: не варто затягувати пошуки чогось більшого. Якщо ви знаєте, на чому хочете зупинитися, продовжуйте, але не чекайте, поки інші зроблять це лише задля компромісу. Вам також слід попрацювати над рятуванням від емоційної прихильності в сімейних справах, оскільки чим більше ви прив'язані, тим більше ви страждатимете.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Дев'ятка Меч і Король Меч: ви зазнаєте незначних несуттєвих дискомфортів, але в цілому у вас буде помірно хороше здоров'я.

Ваш колір та щасливе число: білий та дев'ятка.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У робочій та економічній сфері Закохані та Четвірка Кубків: якщо ви чекаєте новин про роботу чи навчання, готуйтеся до дії. Ви маєте вирішити важливе завдання за короткий час. Остерігайтеся обмежень або встановлених правил.

У коханні та стосунках Паж Жезлов та Шістка Монет: ви оновите свої емоційні плани у всіх сферах життя. Це позитивно, тому що ви визнаєте любов у всіх емоційних зв'язках, а не лише у романтичних питаннях. Важливо рухатися вперед поступово і намагатися робити все одночасно.

Що стосується здоров'я та енергії, Двійка Жезлов та Король Монет: вам слід звернути увагу на рухи та інтенсивність, які ви надаєте своїм ногам та серцю. Ви накопичуєте більше думок, аніж ваш розум може обробити.

Ваш колір та щасливе число: зелений та 6.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці Туз монет та Місяць: ви розширюєте межі навантаження роботою та виправдань з боку інших. Запропонуйте негайні зміни, тому що ви можете перегоріти та погіршити ситуацію.

У коханні та оточенні Імператриця і Блазень: найбільша прихильність, яку ви зараз відчуваєте, — до себе. Ти починаєш цінувати себе. Це коштувало вам багато чого, але ви досягли мети. Вам належить принести жертву заради когось зі своїх близьких, яку ви приймете як особистий виклик.

У здоров'я та вашої енергії Десятка Жезлов та Маг: можливо, вам потрібно більше розумової активності. Ваші думки осідають у творчій, художній частині, і ви повинні перемістити їх у розумну частину та матеріалізувати.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 1.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці Трійка Кубків та Судження: ваші імпульси змусять вас приймати важливі рішення щодо вашої кар'єри та амбіцій. Настав час позбутися нетерпіння та самовпевненості. Ви зможете насолоджуватися веселими ситуаціями та випадковими витратами.

У коханні та оточенні Король Жезлов та Паж Монет: не дотримуйтесь таких жорстких обмежень та забобонів. Це лише викличе недовіру та дискомфорт у ваших стосунках. Звільніть себе від цього токсичного зв'язку з членом сім'ї. Те, що ви є сім'єю, не означає, що ви повинні з усім миритися.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Помірність і самітник: ви відчуєте баланс, який дозволить вам займатися будь-яким видом діяльності або заходом. Краще вивчіть силу мобілізації. Шийна чакра може бути заблокована.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 3.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

скорпіон,

У роботі та господарстві Десятка Монет та Сили: відбудуться різкі зміни, які виб'ють вас із колії. Воно може виникнути внаслідок внутрішнього землетрусу між окремими співробітниками компанії і зрештою торкнеться всіх. Якщо ви бачите, що ситуація може погіршитися, зробіть крок і йдіть звідти. Ваші фінанси будуть дуже сприйнятливими до невеликих змін.

У коханні та оточенні, Жриця та Повішений: ви вивчаєте ситуацію. Ви не знаєте точно, чому і як ви збираєтеся це виправити, але зараз вам хочеться дуже уважно проаналізувати все. Будуть ті, хто піде з вашого життя самі.

По здоров'ю та енергії П'ятірка Жезлов та Сімка Мечів: ви у слабкому стані. Подбайте про свої руки та лімфатичні вузли, які є попереджувальною ознакою інфекції.

Ваш колір та щасливе число: Коричневий та 0.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та господарстві Лицар Кубків та П'ятірка Монет: ви подолаєте будь-які проблеми та налагодите гарні зв'язки. Якщо у вас є відпустка або вихідний, це буде день, який підзарядить ваші батареї більше, ніж ви думаєте.

У коханні та оточенні Зірка та Лицар Жезлов: не лякайтеся всього, що йде не на вашу користь. Життя - це не пряма лінія, і вам доведеться постаратися вирішити, в даному випадку, емоції та непорозуміння. Все знову піде своєю чергою, але вам доведеться мати справу з несподіванками.

У здоров'ї та вашій енергії, Лицар Мечів і Вісімка Жезлов: розслабтеся вдома, але займіться хоча б якими розважальними справами, тому що малорухливий спосіб життя не є рекомендацією дня. Протягом дня у вас буде більше енергії.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 3.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві Король Кубків та Двійка Кубків: не найкращий час для прийняття рішень чи надто багато розмов. Оточення трохи спотворене. Будуть нові етапи в економічній сфері.

У коханні та оточенні Десятка Меч та Королева Кубків: станеться щось дуже важливе, що змусить вас поглянути на життя по-іншому. Створіть соціальний чи сімейний проект, щоб визначити аспекти свого життя, які ще не розвинені.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Трійка Монет та Сімка Жезлов: такі великі потрясіння залишать вас менш ніж на сто відсотків ваших можливостей на сьогоднішній день. Ви нервуватимете.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 5.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці П'ятірка Кубків та Сонце: початок роботи в новій області чи на новому етапі потребує часу та ширшого бачення. З вами все буде гаразд, але деякі речі сприйматимуться як цілеспрямовані атаки чи помилки з боку інших, і це не проблема сама по собі. Формуйте своє сприйняття, і все набуде іншої форми.

У коханні та оточенні Сімка Кубків та Колісниця: будуть блокування та суперечки направо та наліво. Ви думаєте, що з певними людьми вам нема чого робити. Це ваша особиста справа, але, якщо потрібно, боріться з тим, що, на вашу думку, вам не зручно. Не створюйте і непотрібних драм.

За здоров'ям та вашою енергією, Туз Меч і Лицар Монет: ви відчуваєте змішані почуття і не знаєте, як їх подолати. Практика легких видів спорту або медитації допоможе вам зосередитись на проблемах одну за одною.

Ваш колір та щасливе число: чорний та 5.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві Вісімка Кубків та Туз Жезлов: ситуація під контролем і для перемоги не потребуватиме більше зусиль. Це не протистояння, а з'ясування намірів. Ви на якийсь час будете звільнені від фінансових проблем.

У коханні та оточенні Королева Мечів та Трійка Жезлов: не ідеалізуйте людей та їх способи взаємодії один з одним. Ви вступаєте до сумнівного сценарію, але у вас є час змінити свій шлях. Так само, як у вас буде можливість критично ставитися до дружби, робіть те саме з людьми, які завдають вам неприємностей.

Що стосується здоров'я та енергії, вісімка монет і четвірка монет: ваше здоров'я погіршиться, з'являться проблеми з диханням.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 8.

Джерело: magic.horoscope.

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