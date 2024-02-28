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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Семерка Монет и Пятерка Мечей: кто-то попытается совершить недобросовестный поступок по отношению к вам. У вас повсюду враги, и теперь их будет еще один. Ваши финансы увеличатся благодаря дополнительной оплате, азартным играм или материальным подаркам.

В любви и окружении Император и Дьявол: если вы хотите иметь хорошую основу в отношениях, вы должны работать над доверием и пониманием. Несмотря на проблемы, которые могут возникнуть, доверие к кому-то дает нам психическую стабильность и уверенность в будущем.

В здоровье и вашей энергии Туз Кубков и Шестерка Кубков: это не лучший день для общения с окружающими. Не раскрывайте свои страхи сейчас. Вам нужна собственная тишина.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 7.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Колесо Фортуны и Четверка Мечей: вы оказываетесь не в том положении, в котором хотите. Это не то, что вы можете решить напрямую, но вы хотите перемен как можно скорее. К счастью, вы сможете покрыть дополнительные расходы благодаря своим сбережениям.

В любви и окружении Королева Жезлов и Паж Мечей: есть проблемы из прошлого, которые начинают проявляться так, что кажутся принятием желаемого за действительное. То, как вы воспримете эти ситуации, будет зависеть от вас. Вы почувствуете желание воссоединиться со своим внутренним ребенком и поделиться им с кем-то важным в вашей жизни.

Что касается здоровья и вашей энергии, Папа и мир: вам понадобится та же энергия и дисциплина, которые вы применяете в других аспектах своей жизни, чтобы поддерживать свое тело и разум в хорошей форме. Вы можете столкнуться с задержкой жидкости или увеличением веса.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 0.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике Девятка Кубков и Тройка Мечей: вы будете очень предрасположены к желанию взять на себя ответственность во многих обстоятельствах. Вы захотите помочь, высказать свое мнение и найти новые пути вперед.

В любви и окружении Шестерка Жезлов и Королева Монет: вам придется приложить много усилий, чтобы получить любовное вознаграждение. Не все понимают ваш взгляд на мир или способ выражения привязанности и любви. Это не ваша проблема, но имейте это в виду, чтобы иметь возможность принять решение позже.

В здоровье и вашей энергии Восьмерка Мечей и Девятка Монет: поскольку присутствует некоторая часть вашего одиночества и непонимания, они будут определять ваше настроение на ближайшие несколько часов или даже дней.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 9.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В рабочей и экономической сфере Девятка Жезлов и Двойка Мечей: будет отличное сотрудничество между коллегами, безупречное выполнение задач и финансовая стабильность, что сделает сегодняшний день одним из лучших за долгое время.

Что касается любви и окружения, Башни и Двойки монет: не стоит затягивать поиски чего-то большего. Если вы знаете, на чем хотите остановиться, продолжайте, но не ждите, пока другие сделают это только ради компромисса. Вам также следует поработать над избавлением от эмоциональной привязанности в семейных делах, поскольку чем больше вы привязаны, тем больше вы будете страдать.

Что касается здоровья и вашей энергии, Девятка Мечей и Король Мечей: вы испытаете незначительные несущественные дискомфорты, но в целом у вас будет умеренно хорошее здоровье.

Ваш цвет и счастливое число: белый и девятка.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В рабочей и экономической сфере Влюбленные и Четверка Кубков: если вы ждете новостей о работе или учебе, готовьтесь к действию. Вам предстоит решить важную задачу за короткое время. Остерегайтесь ограничений или установленных правил.

В любви и отношениях Паж Жезлов и Шестерка Монет: вы обновите свои эмоциональные планы во всех сферах жизни. Это позитивно, потому что вы признаете любовь во всех эмоциональных связях, а не только в романтических вопросах. Важно двигаться вперед постепенно и не пытаться делать все одновременно.

Что касается здоровья и энергии, Двойка Жезлов и Король Монет: вам следует обратить внимание на движения и интенсивность, которые вы придаете своим ногам и сердцу. Вы накапливаете больше мыслей, чем ваш разум может обработать.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 6.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Туз монет и Луна: вы расширяете границы перегрузки работой и оправданий со стороны других. Предложите немедленные изменения, потому что вы можете перегореть и ухудшить ситуацию.

В любви и окружении Императрица и Шут: самая большая привязанность, которую вы сейчас испытываете, — к себе. Ты начинаешь ценить себя. Это стоило вам многого, но вы добились цели. Вам предстоит принести жертву ради кого-то из своих близких, которую вы примете как личный вызов.

В здоровье и вашей энергии Десятка Жезлов и Маг: возможно, вам требуется больше умственной активности. Ваши мысли оседают в творческой, художественной части, и вы должны переместить их в разумную часть и материализовать.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 1.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике Тройка Кубков и Суждение: ваши импульсы заставят вас принимать важные решения, касающиеся вашей карьеры и амбиций. Пришло время избавиться от нетерпения и самоуверенности. Вы сможете наслаждаться веселыми ситуациями и случайными тратами.

В любви и окружении Король Жезлов и Паж Монет: не придерживайтесь таких жестких ограничений и предрассудков. Это только вызовет недоверие и дискомфорт в ваших отношениях. Освободите себя от этой токсичной связи с членом семьи. То, что вы семья, не означает, что вы должны со всем мириться.

Что касается здоровья и вашей энергии, Умеренность и Отшельник: вы испытаете баланс, который позволит вам заниматься любым видом деятельности или мероприятием. Лучше изучите силу мобилизации. Шейная чакра может быть заблокирована.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 3.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве Десятка Монет и Силы: произойдут резкие перемены, которые выбьют вас из колеи. Оно может возникнуть в результате внутреннего землетрясения между отдельными сотрудниками компании и в конечном итоге затронет всех. Если вы видите, что ситуация может ухудшиться, сделайте шаг и уходите оттуда. Ваши финансы будут очень восприимчивы к небольшим изменениям.

В любви и окружении, Жрица и Повешенный: вы изучаете ситуацию. Вы не знаете точно, почему и как вы собираетесь это исправить, но на данный момент вам хочется очень внимательно все проанализировать. Будут те, кто уйдут из вашей жизни сами.

По здоровью и энергии Пятерка Жезлов и Семерка Мечей: вы в слабом состоянии. Позаботьтесь о своих руках и лимфатических узлах, которые являются предупреждающим признаком инфекции.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 0.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Рыцарь Кубков и Пятерка Монет: вы преодолеете любые проблемы и наладите хорошие связи. Если у вас отпуск или выходной, это будет день, который подзарядит ваши батарейки больше, чем вы думаете.

В любви и окружении Звезда и Рыцарь Жезлов: не пугайтесь всего, что идет не в вашу пользу. Жизнь – это не прямая линия, и вам придется постараться решить, в данном случае, эмоции и недопонимания. Все снова пойдет своим чередом, но вам придется иметь дело с неожиданностями.

В здоровье и вашей энергии, Рыцарь Мечей и Восьмерка Жезлов: расслабьтесь дома, но займитесь хотя бы какими-нибудь развлекательными делами, потому что малоподвижный образ жизни не является рекомендацией дня. В течение дня у вас будет больше энергии.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 3.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Король Кубков и Двойка Кубков: не лучшее время для принятия решений или слишком много разговоров. Окружение немного искажено. Будут новые этапы в экономической сфере.

В любви и окружении Десятка Мечей и Королева Кубков: произойдет что-то очень важное, что заставит вас взглянуть на жизнь по-другому. Создайте социальный или семейный проект, чтобы определить аспекты своей жизни, которые у вас еще не развиты.

Что касается здоровья и вашей энергии, Тройка Монет и Семерка Жезлов: такие большие потрясения оставят вас менее чем на сто процентов ваших возможностей на сегодняшний день. Вы будете нервничать.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 5.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Пятерка Кубков и Солнце: начало работы в новой области или на новом этапе требует времени и более широкого видения. С вами все будет в порядке, но некоторые вещи будут восприниматься как целенаправленные атаки или оплошности со стороны других, и это не проблема сама по себе. Формируйте свое восприятие, и все примет другую форму.

В любви и окружении Семерка Кубков и Колесница: будут блокировки и споры направо и налево. Вы думаете, что с определенными людьми вам больше нечего делать. Это ваше личное дело, но если нужно, боритесь с тем, что, по вашему мнению, вам не удобно. Не создавайте и ненужных драм.

По здоровью и вашей энергии, Туз Мечей и Рыцарь Монет: вы испытываете смешанные чувства и не знаете, как их преодолеть. Практика легких видов спорта или медитации поможет вам сосредоточиться на проблемах одну за другой.

Ваш цвет и счастливое число: черный и 5.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Восьмерка Кубков и Туз Жезлов: ситуация под контролем и для победы не потребуется больше усилий. Это не противостояние, а выяснение намерений. Вы на какое-то время будете освобождены от денежных проблем.

В любви и окружении Королева Мечей и Тройка Жезлов: не идеализируйте людей и их способы взаимодействия друг с другом. Вы вступаете в сомнительный сценарий, но у вас есть время изменить свой путь. Точно так же, как у вас будет возможность критически относиться к дружбе, делайте то же самое с людьми, которые доставляют вам неприятности.

Что касается здоровья и энергии, Восьмерка монет и Четверка монет: ваше здоровье ухудшится, появятся проблемы с дыханием.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 8.

Источник: magic.horoscope.

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