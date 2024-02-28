У православному календарі 28 лютого – день пам'яті преподобного Василя Сповідника.

Народне свято 28 лютого має назви Василь капельник, Василь теплий, Онисим-вівчарник.

ПЦУ 28 лютого за новим стилем згадує святителя Василія та священномученика Протерія Олександрійського.

У народне свято 28 лютого вже видно перші ознаки весни, зокрема, на річках тане лід, прилітають перші птахи, а в лісах видніються первоцвіти.

Наші пращури раніше говорили, що в останні дні лютого весна бореться із зимою.

28 лютого наші предки йшли до лісу та приносили додому гілочку сосни чи ялинки, яку обов'язково ставили у житло для захисту від нечистої сили.

Здавна вірили, що гілочка допоможе отримати сімейний добробут, щастя та кохання.

Існують і заборони 28 лютого, що не можна робити

Здавна наші пращури вірили, що 28 лютого не підходить для рукоділля, вишивання чи в'язання - нічого не виходитиме, нитки плутатимуться.

Також не потрібно заливати водою вогонь, бо чекатимуть лиха у майбутньому.

Не рекомендується займатися серйозними справами, особливо пов'язаними з грошима, тому що не буде успіху.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

Дощовий день віщує тепле, але вологе літо.

Погана погода та горобці шумлять – скоро буде потепління.

Джерело: Уніан .

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