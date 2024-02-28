Народне свято 28 лютого має назви Василь капельник, Василь теплий, Онисим-вівчарник.
ПЦУ 28 лютого за новим стилем згадує святителя Василія та священномученика Протерія Олександрійського.
У народне свято 28 лютого вже видно перші ознаки весни, зокрема, на річках тане лід, прилітають перші птахи, а в лісах видніються первоцвіти.
Наші пращури раніше говорили, що в останні дні лютого весна бореться із зимою.
28 лютого наші предки йшли до лісу та приносили додому гілочку сосни чи ялинки, яку обов'язково ставили у житло для захисту від нечистої сили.
Здавна вірили, що гілочка допоможе отримати сімейний добробут, щастя та кохання.
Існують і заборони 28 лютого, що не можна робити
Здавна наші пращури вірили, що 28 лютого не підходить для рукоділля, вишивання чи в'язання - нічого не виходитиме, нитки плутатимуться.
Також не потрібно заливати водою вогонь, бо чекатимуть лиха у майбутньому.
Не рекомендується займатися серйозними справами, особливо пов'язаними з грошима, тому що не буде успіху.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.
Дощовий день віщує тепле, але вологе літо.
Погана погода та горобці шумлять – скоро буде потепління.
Джерело: Уніан .
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