Народный праздник 28 февраля имеет названия Василий капельник, Василий теплый, Онисим-овчарник.
ПЦУ 28 февраля по новому стилю вспоминает святителя Василия и священномученика Протерия Александрийского.
В народный праздник 28 февраля уже видны первые признаки весны, в частности, на реках тает лед, прилетают первые птицы, а в лесах виднеются первоцветы.
Наши предки раньше говорили, что в последние дни февраля весна борется с зимой.
28 февраля наши предки шли в лес и приносили домой веточку сосны или ели, которую обязательно ставили в жилище для защиты от нечистой силы.
Издавна верили, что веточка поможет получить семейное благополучие, счастье и любовь.
Существуют и запреты 28 февраля, что нельзя делать
Издавна наши предки верили, что 28 февраля не подходит для рукоделия, вышивания или вязания - ничего не будет выходить, нити будут путаться.
Также не нужно заливать водой огонь, потому что будут ждать беды в будущем.
Не рекомендуется заниматься серьезными делами, особенно которые связаны с деньгами, потому что не будет успеха.
Приметы 28 февраля, наши предки следили за погодой:
Дождливый день предвещает теплое, но сырое лето.
Плохая погода и воробьи шумят – скоро будет потепления.
Источник: Униан.
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