В православном календаре 28 февраля день памяти преподобного Василия Исповедника.

Народный праздник 28 февраля имеет названия Василий капельник, Василий теплый, Онисим-овчарник.

ПЦУ 28 февраля по новому стилю вспоминает святителя Василия и священномученика Протерия Александрийского.

В народный праздник 28 февраля уже видны первые признаки весны, в частности, на реках тает лед, прилетают первые птицы, а в лесах виднеются первоцветы.

Наши предки раньше говорили, что в последние дни февраля весна борется с зимой.

28 февраля наши предки шли в лес и приносили домой веточку сосны или ели, которую обязательно ставили в жилище для защиты от нечистой силы.

Издавна верили, что веточка поможет получить семейное благополучие, счастье и любовь.

Существуют и запреты 28 февраля, что нельзя делать

Издавна наши предки верили, что 28 февраля не подходит для рукоделия, вышивания или вязания - ничего не будет выходить, нити будут путаться.

Также не нужно заливать водой огонь, потому что будут ждать беды в будущем.

Не рекомендуется заниматься серьезными делами, особенно которые связаны с деньгами, потому что не будет успеха.

Приметы 28 февраля, наши предки следили за погодой:

Дождливый день предвещает теплое, но сырое лето.

Плохая погода и воробьи шумят – скоро будет потепления.

Источник: Униан.

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