Український дизайнер-модельєр Андре Тан поділився добіркою шести трендів, без яких модницям неможливо обійтися весною 2024 року.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, що головна тенденція весни 2024 – це курс на жіночність (щоб подивитися фото трендових речей, проскрольте вниз).

По-перше, за словами Андре Тана, цієї весни залишиться тренд на спущені плечі – це виглядає дуже гарно та спокусливо.

Другий тренд цієї весни – білий колір, який прекрасно виглядатиме і сам по собі, і в різних комбінаціях.

Крім того, Андре Тан відзначив, що з осінньо-зимового сезону в весну і літо плавно переходить тренд на багатошаровість.

"Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки", – радить дизайнер.

Іще одним трендом цієї весни стали великі червоні квіти – ними прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.

Також Андре Тан розповів, що в тренді буде поєднання білого та чорного кольорів, але важливо поєднувати їх у різних пропорціях, щоб один із кольорів переважав.

А от останній, шостий пункт викликав у коментарях до посту дизайнера хвилю невдоволення, адже в тренді буде занижена талія, особливо сукні з заниженою талією.

"Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон", – пояснив Андре Тан.

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