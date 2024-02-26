Украинский дизайнер-модельер Андре Тан поделился подборкой шести трендов, без которых модницам невозможно обойтись весной 2024 года.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, что главная тенденция весны 2024 года – это курс на женственность (чтобы посмотреть фото трендовых вещей, пролистайте вниз).

Во-первых, по словам Андре Тана, этой весной останется тренд на спущенные плечи – это выглядит очень красиво и соблазнительно.

Второй тренд этой весны – белый цвет, который будет прекрасно смотреться и сам по себе, и в разных комбинациях.

Кроме того, Андре Тан отметил, что с осенне-зимнего сезона в весну и лето плавно переходит тренд на многослойность.

"Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки", – советует дизайнер.

Еще одним трендом этой весной стали большие красные цветы – ими украшают и юбки, и платья, и чокеры.

Также Андре Тан рассказал, что в тренде будет сочетание белого и черного цвета, но важно сочетать их в разных пропорциях, чтобы один из цветов преобладал.

А вот последний, шестой пункт вызвал в комментариях к посту дизайнера волну недовольства, ведь в тренде будет заниженная талия, особенно платья с заниженной талией.

"Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, которая обычно начинается в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер", – объяснил Андре Тан.

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