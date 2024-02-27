Регулярне та ефективне очищення та догляд за кухонною витяжкою залишається одним із основних засобів захисту від пожежі.

Кухонні витяжки досить швидко покриваються сажею, кіптявою, брудом і жиром.

Для чищення витяжки не потрібно нічого особливого. Гаряча вода та знежирюючий засіб для миття посуду добре видаляють жир.

Харчова сода, виготовлена ​​у вигляді пасти з водою, допомагає видалити стійкі, липкі плями. Вам також знадобиться ганчірка, що чистить, і щітка.

Як почистити витяжку на кухні:

Очистіть зовнішню частину витяжки

Протріть зовнішню частину капюшона ганчіркою та мильною водою. За потреби почистіть щіткою. Якщо вам потрібно видалити зайву липку пляму, змішайте трохи харчової соди з водою, доки не отримаєте пасту консистенції арахісової олії. Нанесіть його на липке місце та залиште на п'ять хвилин. Потім потріть його щіткою. Протерти ганчіркою. Повторіть у міру потреби.

Очистіть внутрішню частину витяжки

Внутрішня частина , ймовірно, буде ще жирнішою і липкішою, ніж зовнішня. Дістатись всередину важче, і там можуть бути гострі краї, на які слід звернути увагу. Ви можете використовувати той же метод очищення, що й зовні, але чекайте, що це займе трохи більше часу.

Як почистити витяжку на кухні - не забудьте про фільтр

Чистий фільтр витяжки важливий, оскільки він збирає жир та забруднюючі речовини з повітря. Коли він заповнюється брудом і кіптявою, витяжка не працюватиме так ефективно.

Деякі фільтри для витяжок можна мити в посудомийній машині. Покласти його в посудомийну машину це простий спосіб очистити його. Все, що вам потрібно зробити, це зняти фільтр з витяжки та покласти його в посудомийну машину.

Він може пройти цикл разом з рештою вашого брудного посуду. Ймовірно, найкраще він поміститься на нижній полиці, яка розташована як обідня тарілка.

Якщо фільтр витяжки не можна мити в посудомийній машині, його можна мити вручну.

Наповніть ванну гарячою мильною водою. Залиште фільтр у воді на 15 хвилин. Використовуйте щітку, щоб очистити фільтр від бруду і кіптяви. Промийте та розкладіть на рушник для просушки. Коли він висохне, ви зможете покласти його у витяжку.

Джерело: applianceconnection .

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