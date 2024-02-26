Все, що вам знадобиться для того, що прання відіпрати рушники за методом бабусі, - це одна чашка білого оцту і одна чашка харчової соди.

Ви будете використовувати ці два інгредієнти окремо, тому що їх спільне використання тільки зведе нанівець ефективність кожного з них при двох праннях одного і того ж завантаження рушників.

Отже, як відпрати рушники - почніть з того, що покладете використані рушники в пральну машину, намагаючись не запхати їх. Не додавайте миючий засіб, а натомість додайте у відділення для миючих засобів одну чашку білого оцту.

Як випрати рушники: встановіть налаштування пральної машини на «теплий» або «гарячий» залежно від того, чи кольорові це рушники (теплі) або білі (гарячі). Дайте рушникам пройти один повний цикл.

Рекомендується прати рушники ще раз після першого прання. Цього разу вам доведеться посипати одну чашку харчової соди у пральну машину, перш ніж закривати кришку.

Після цих двох прань у волокнах рушників буде набагато менше миючих засобів, що зазвичай є причиною того, що вони втрачають свою м'якість. А після циклу прання в сушильній машині ваші рушники будуть чистішими і пухнастішими, ніж раніше!

Можливо, вам навіть захочеться повернутися в них, що має певну привабливість, що нагадує спа-центр.

Джерело: apartmenttherapy.

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