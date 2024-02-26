Все, что вам понадобится для того, чтобы отстирать полотенца по бабушкиному методу, — это одна чашка белого уксуса и одна чашка пищевой соды.

Вы будете использовать эти два ингредиента по отдельности, так как их совместное использование только сведет на нет эффективность каждого из них при двух стирках одной и той же загрузки полотенец.

Итак, как отстирать полотенца - начните с того, что положите использованные полотенца в стиральную машину, стараясь не запихнуть их. Не добавляйте моющее средство, а вместо этого добавьте в отделение для моющих средств одну чашку белого уксуса.

Как отстирать полотенца: установите настройку стиральной машины на «теплое» или «горячее» в зависимости от того, цветные ли это полотенца (теплые) или белые (горячие). Затем дайте полотенцам пройти один полный цикл.

Рекомендуется стирать полотенца еще раз после первой стирки. На этот раз вам придется посыпать одну чашку пищевой соды прямо в стиральную машину, прежде чем закрывать крышку.

После этих двух стирок в волокнах полотенец будет гораздо меньше моющих средств, что, как правило, является причиной того, что они теряют свою мягкость. А после цикла стирки в сушильной машине ваши полотенца будут чище и пушистее, чем раньше!

Возможно, вам даже захочется завернуться в них, что имеет определенную привлекательность, напоминающую спа.

Источник: apartmenttherapy.

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