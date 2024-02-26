Позбудьтеся величезних витрат на хімчистку, скориставшись цими порадами експертів.

Верхній одяг, зокрема пуховик , вимагає особливого догляду після суворої зими і часто коштує дорого, іноді дорожче, ніж сама річ.

Однак коли справа доходить до прання пальта та пуховиків, існують різні методи, що дозволяють зберегти їх у чистоті. Хутро, шерсть, джинсова тканина, шкіра та кашемір мають різні етикетки для догляду, які часто вимагають хімчистки та точкової обробки.

Пуховик не потрібно прати так часто, як базові речі.

Як випрати пуховик вдома: поширені помилки при чищенні пуховика в домашніх умовах

Найбільша помилка, яку люди припускаються при догляді за делікатними речами, — це не читати етикетку з догляду.

Ще одна річ, яку слід уникати, - це сушарка для вовни та делікатних матеріалів.

Як випрати пуховик вдома та сушити - краще сушити пуховик на відкритому повітрі або в горизонтальному положенні, щоб видалити зайву вологу.

Розвішування пуховика в сушінні, а не розміщення їх на горизонтальній поверхні, може вплинути на їх форму.

Крім того, використання електричної сушарки може призвести до усадки тканин та наповнювача пуховика і може призвести до деформації фурнітури, такої як застібки-блискавки та декоративні прикраси.

Як випрати пуховик вдома: у разі сумнівів краще вибирати м'який миючий засіб, особливо «при пранні таких матеріалів, як шерсть та пух. Вам слід уникати використання сильних миючих засобів для більш тонких тканин або предметів із водонепроникним покриттям».

Чи можна прати пуховик у пральній машині?

Як випрати пуховик вдома: хоча більшість людей зазвичай віддають пуховик у хімчистку, деякі тканини та одяг можна прати у пральній машині.

Перше правило - дотримуватися інструкцій з догляду за одягом. По-друге, використовуйте екологічно чисті миючі засоби. Нарешті, дотримуйтесь рекомендацій щодо прання та сушіння за високої температури.

Дійте з обережністю, якщо ви використовуєте пральну машину з вертикальним завантаженням та "мішалкою" – варто знайти машину з фронтальним завантаженням, щоб захистити свої вкладення.

"Мішалка", що використовується в машині з вертикальним завантаженням, може легко порушити шви та рядки на одязі.

Джерело: today.com.

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