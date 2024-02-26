Избавьтесь от огромных затрат на химчистку, воспользовавшись этими советами экспертов.

Верхняя одежда, в частности пуховик, требует особого ухода после суровой зимы и часто стоит дорого, иногда дороже, чем сама вещь.

Однако когда дело доходит до стирки пальто и пуховиков, существуют разные методы, позволяющие сохранить их в чистоте. Мех, шерсть, джинсовая ткань , кожа и кашемир имеют разные этикетки по уходу, которые часто требуют химчистки и точечной обработки.

Пуховик не нужно стирать так часто, как базовые вещи.

Как постирать пуховик дома: распространенные ошибки при чистке пуховика в домашних условиях

Самая большая ошибка, которую люди допускают при уходе за деликатными вещами, — это не читать этикетку по уходу.

Еще одна вещь, которую следует избегать, — это сушилка для шерсти и деликатных материалов.

Как постирать пуховик дома и сушить - лучше сушить пуховик на открытом воздухе или в горизонтальном положении, чтобы удалить лишнюю влагу.

Развешивание пуховика в сушке, а не размещение их на горизонтальной поверхности, может повлиять на их форму.

Кроме того, использование электрической сушилки может привести к усадке тканей и наполнителя пуховика и может привести к деформации фурнитуры, такой как застежки-молнии и декоративные украшения.

Как постирать пуховик дома: в случае сомнений лучше выбирать мягкое моющее средство, особенно «при стирке таких материалов, как шерсть и пух. Вам следует избегать использования сильных моющих средств для более тонких тканей или предметов с водонепроницаемым покрытием».

Можно стирать пуховик в стиральной машине?

Как постирать пуховик дома: хотя большинство людей обычно отдают пуховик в химчистку, некоторые ткани и одежду можно стирать в стиральной машине.

Первое правило — следовать инструкциям по уходу за одеждой. Во-вторых, используйте экологически чистые моющие средства. Наконец, соблюдайте рекомендации по стирке и сушке при высокой температуре.

Действуйте с осторожностью, если вы используете стиральную машину с вертикальной загрузкой и "мешалкой" — стоит найти машину с фронтальной загрузкой, чтобы защитить свои вложения.

"Мешалка", используемая в машине с вертикальной загрузкой, может легко нарушить швы и строчки на одежде.

Источник: today.com.

Читайте также:

Отбеливатель может навредить вашей одежде: как решить проблему.

Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета.

Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома.