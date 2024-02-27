Щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з прогнозом на 27 лютого.

Всі знаки зодіаку повинні провести деяку частину дня, визначаючи наміри та розмірковуючи про майбутнє, щоб зробити кроки у кращому напрямку у житті.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро для вашого знаку зодіаку 27 лютого.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Пара пентаклів, перевернута.

Як би ви не намагалися, зараз життя в цілому здається невизначеним, і це б'є прямо на ваш гаманець.

Ви можете неправильно використовувати свої гроші, навіть не усвідомлюючи цього, поки не стане надто пізно.

Стає дедалі важче йти в ногу з часом. Але є світло в кінці тунелю, дорогий Овен.

Тепер ви знаєте, що основною причиною є страх втратити контроль.

Як тільки ви зрозумієте, що це частина динаміки, ви зможете відновити потрібний вам баланс і жадати.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Ієрофант

Усім подобається трохи послідовності. Ваша віра, переконання та загальний порядок дня на роботі можуть дати вам ту подушку безпеки, яка вам потрібна прямо зараз.

Можливо, вам доведеться просто слідувати перебігу подій, поки не подолаєте цей емоційний бар'єр.

Можливо, ви не відчуваєте, що справи стануть кращими, але це так.

Виконувати роботу. Нехай ваші зусилля спрямують вас, коли ви не можете побачити мету, яку поставили перед собою.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

Ситуація виходить з-під контролю, коли ви найменше цього очікуєте.

Плани руйнуються. Проблеми починають розвиватися, і вам доведеться вставати та починати все заново.

У вас дуже багато справ, які ви намагаєтеся розпочати.

Так що якщо якась область ваших інтересів не розвивається так швидко, як ви сподівалися, це нормально.

Це може дати вам деяку подушку, щоб з великою старанністю зосередитися на інших речах.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Заблукали у країні фантазій останнім часом? Ви так сильно мрієте про когось, що це здається надто реальним, щоб не статися.

Ви можете уявити майбутнє, яке у вас буде разом.

Можливо, ви так багато бачите це і думаєте про це, що це дійсно забирає у вас час.

Встановіть намір на майбутнє. Зважайте, що якщо це станеться, то буде чудово; але іноді цього немає (з поважної причини). До цього також треба бути готовим.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Уповільнювати. Вам не потрібно доводити себе щохвилини кожного дня. Тобі втомлює робити це весь час.

Змагайтеся з самим собою більше, ніж з будь-ким.

Коли ви постійно намагаєтеся перевершити цілі інших людей, ви можете досягти деяких своїх власних, але ви також можете випустити з уваги свою унікальність.

Працюйте над собою і будьте найкращою версією себе, якою тільки можете бути.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Коли ви почуваєтеся пригніченим, один із способів підняти собі настрій – приділити небагато часу благодійності.

Якщо немає некомерційної організації, якою, на вашу думку, ви хотіли б зробити пожертву прямо зараз, як щодо нужденного друга?

Можливо, подруга, яка має маленьких дітей, могла б приділити мені трохи часу, а ви приділите їй годину або близько того, поспілкувавшись з дітьми.

Ви можете спекти щось для своїх колег, щоб поділитися ними у напружений день, щоб у всіх було чим перекусити, коли часу мало.

У вас є багато способів виявити себе, і люди також оцінять вас за це.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Потрібно чимало завзятості, щоб підвестися, коли ви волієте залишитися в ліжку і не йти на роботу.

Ви можете відчути, що стрес, пов'язаний з роботою, занадто сильний і вам потрібно відпочити від цього.

Але не дозволяйте цьому самосаботуючому голосу завадити вам.

Якщо ви поступитеся, ви відчуєте провину за це. Пережити цей час. Ви можете зробити це!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Кубків перевернута.

Ви віддали всі свої сили, і може здатися смішним чути, що вам слід докладати подальших зусиль, але іноді саме ця остання спроба змушує гору зрушити з місця.

Можливо, ви такі близькі до золота, яке прямо зараз намагаєтеся знайти у своєму житті.

Замість того, щоб здаватися раніше, спробуйте ще раз. Ви можете бути здивовані.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Зірка в перевернутому положенні.

Отже, ви прогаяли можливість отримати те, що хотіли. Коли ви зрозумієте, що були так близько, але промахнулися, постарайтеся не докоряти собі.

Іноді у Всесвіту є для вас найкращий план.

Не за горами щось найкраще, що ідеально підійде вашій індивідуальності та стилю.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Коли ви знаєте, чого хочете, ви налаштовуєтеся на це, а потім робите це.

Отже, якщо ви не можете зрозуміти чому у вас немає мотивації, подумайте, що це вас відключає.

Можливо, ви не захочете спробувати, тому що не знаєте, чого прагнути. З'ясування плану, який вам необхідно реалізувати, може бути насамперед, з якого вам слід розпочати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Кожен має щось, про що він не хоче, щоб хтось знав.

Сором може стукати у ваші двері, змушуючи вас відчувати, що вам потрібно приховувати свої секрети від коханої людини чи друга.

Але ви можете бути здивовані тим, що якщо ви поділіться цим, як це може зблизити вас.

Уважно обміркуйте свою ситуацію, тому що ви можете передумати відкриватися.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Пентаклей

У тебе зараз багато справ.

Можливо вам здається, що справи йдуть не так добре, як ви сподівалися, але всередині вас сталося так багато зцілення та зростання.

Визнайте те, чого досягли. Ви багато працювали для цього.

Джерело: yourtango .

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