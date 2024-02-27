Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 27 февраля.

Все знаки зодиака должны провести некоторую часть дня, определяя намерения и размышляя о будущем, чтобы сделать шаги в лучшем направлении в жизни.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака 27 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Как бы вы ни старались, сейчас жизнь в целом кажется неопределенной, и это бьет прямо по вашему кошельку.

Вы можете неправильно использовать свои деньги, даже не осознавая этого, пока не станет слишком поздно.

Становится все труднее и труднее идти в ногу со временем. Но есть свет в конце туннеля, дорогой Овен.

Теперь вы знаете, что основной причиной является страх потерять контроль.

Как только вы поймете, что это часть динамики, вы сможете восстановить необходимый вам баланс и жаждать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант

Всем нравится немного последовательности. Ваша вера, убеждения и общий распорядок дня на работе могут дать вам ту подушку безопасности, которая вам нужна прямо сейчас.

Возможно, вам придется просто следовать течению событий, пока не преодолеете этот эмоциональный барьер.

Возможно, вы не чувствуете, что дела станут лучше, но это так.

Выполнять работу. Пусть ваши усилия направят вас, когда вы не можете увидеть цель, которую поставили перед собой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

Ситуация выходит из-под контроля, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Планы рушатся. Проблемы начинают развиваться, и вам придется вставать и начинать все заново.

У вас слишком много дел, которые вы пытаетесь начать.

Так что, если какая-то область ваших интересов не развивается так быстро, как вы надеялись, это нормально.

Это может дать вам некоторую подушку, чтобы с большим усердием сосредоточиться на других вещах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Заблудились в стране фантазий в последнее время? Вы так сильно мечтаете о ком-то, что это кажется слишком реальным, чтобы не случиться.

Вы можете представить себе будущее, которое у вас будет вместе.

Возможно, вы так много видите это и думаете об этом, что это действительно отнимает у вас время.

Установите намерение на будущее. Намеревайтесь, что если это произойдет, то будет чудесно; но иногда этого не происходит (по уважительной причине). К этому тоже нужно быть готовым.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Замедлять. Вам не нужно доказывать себя каждую минуту каждого дня. Тебе утомительно делать это все время.

Соревнуйтесь с самим собой больше, чем с кем-либо еще.

Когда вы постоянно пытаетесь превзойти цели других людей, вы можете достичь некоторых своих собственных, но вы также можете упустить из виду свою уникальность.

Работайте над собой и будьте лучшей версией себя, какой только можете быть.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Когда вы чувствуете себя подавленным, один из способов поднять себе настроение — уделить немного времени благотворительности.

Если нет некоммерческой организации, которой, по вашему мнению, вы хотели бы сделать пожертвование прямо сейчас, как насчет нуждающегося друга?

Возможно, подруга, у которой есть маленькие дети, могла бы уделить мне немного времени, а вы уделите ей час или около того, пообщавшись с детьми.

Вы можете испечь что-нибудь для своих коллег, чтобы поделиться ими в напряженный день, чтобы у всех было чем перекусить, когда времени мало.

У вас есть много способов проявить себя, и люди тоже оценят вас за это.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Требуется немало упорства, чтобы встать, когда вы предпочитаете остаться в постели и не идти на работу.

Вы можете почувствовать, что стресс, связанный с работой, слишком силен и вам нужно отдохнуть от всего этого.

Но не позволяйте этому самосаботирующему голосу помешать вам.

Если вы уступите, вы почувствуете вину за это. Пережить это время. Вы можете сделать это!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Вы отдали все свои силы, и может показаться смешным слышать, что вам следует прилагать дальнейшие усилия, но иногда именно эта последняя попытка заставляет гору сдвинуться с места.

Возможно, вы так близки к золоту, которое прямо сейчас пытаетесь найти в своей жизни.

Вместо того, чтобы сдаваться раньше времени, попробуйте еще раз. Вы можете быть удивлены.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Звезда в перевернутом положении.

Итак, вы упустили возможность получить то, что хотели. Когда вы поймете, что были так близко, но промахнулись, постарайтесь не корить себя.

Иногда у Вселенной есть для вас лучший план.

Не за горами что-то лучшее, что идеально подойдет вашей индивидуальности и стилю.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Когда вы знаете, чего хотите, вы настраиваетесь на это и затем делаете это.

Итак, если вы не можете понять, почему у вас нет мотивации, подумайте, что это вас отключает.

Возможно, вы не захотите попробовать, потому что не знаете, к чему стремиться. Выяснение плана, который вам необходимо реализовать, может быть первым делом, с которого вам следует начать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

У каждого есть что-то, о чем он не хочет, чтобы кто-то знал.

Стыд может стучать в вашу дверь, заставляя вас чувствовать, что вам нужно скрывать свои секреты от любимого человека или друга.

Но вы можете быть удивлены тем, что, если вы поделитесь этим, как это может сблизить вас.

Внимательно обдумайте свою ситуацию, так как вы можете передумать открываться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Пентаклей

У тебя сейчас много дел.

Возможно, вам кажется, что дела идут не так хорошо, как вы надеялись, но внутри вас произошло так много исцеления и роста.

Признайте то, чего вы достигли. Вы много работали для всего этого.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.