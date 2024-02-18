Згідно з останніми повідомленнями, Samsung готується оновити не лише свої свіжі моделі смартфонів, а й деякі з попередніх.

Незабаром власники пристроїв Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а також власники планшетів лінійки Galaxy Tab S9 зможуть чекати випуску оновлення One UI 6.1 вже наступного місяця.

Це оновлення принесе набір нових функцій штучного інтелекту (ШІ), які раніше були доступні тільки на новітніх моделях.

Однак варто відзначити, що не всі функції ШІ будуть доступні на старих пристроях у повному обсязі.

Деякі з них, такі як розпізнавання об'єктів на фото та відео для подальшого розумного пошуку в інтернеті, або голосовий перекладач для реального часу перекладу під час дзвінків, можуть бути обмежені у своїй функціональності на старих пристроях через відмінності у процесорах, що використовуються.

Незважаючи на це, власники старіших пристроїв Samsung все одно отримають деякі значущі можливості, включаючи автоматичне створення нотаток і редагування фотографій, а також покращення додатків камери та помічника камери.

Цей крок з боку Samsung вписується в загальний тренд ринку смартфонів, де виробники все більш активно впроваджують функції штучного інтелекту для покращення досвіду користувача.

Разом з тим, у 2024 році ми також очікуємо побачити розширення присутності ШІ-технологій у смартфонах інших брендів, таких як Google та OnePlus, з метою покращення ефективності батареї та розумних асистентів.

З іншого боку, власники iPhone зможуть скористатися новими функціями ШІ лише з випуском iOS 18 цієї осені. За попередніми оцінками, більшість нових функцій будуть доступні лише на новітній моделі iPhone 16, тоді як попередні моделі можуть отримати лише обмежений набір оновлень.

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