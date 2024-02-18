Согласно последним сообщениям, Samsung готовится обновить не только свои свежие модели смартфонов, но и некоторые из предыдущих.

Совсем скоро обладатели устройств Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а также владельцы планшетов линейки Galaxy Tab S9 смогут ожидать выпуска обновления One UI 6.1 уже в следующем месяце.

Это обновление принесет с собой набор новых функций искусственного интеллекта (ИИ), которые ранее были доступны только на новейших моделях.

Однако стоит отметить, что не все функции ИИ будут доступны на старых устройствах в полном объеме.

Некоторые из них, такие как распознавание объектов на фото и видео для последующего умного поиска в интернете, или голосовой переводчик для реального времени перевода во время звонков, могут быть ограничены в своей функциональности на старых устройствах из-за различий в используемых процессорах.

Несмотря на это, владельцы более старых устройств Samsung все равно получат некоторые значимые возможности, включая автоматическое создание заметок и редактирование фотографий, а также улучшения для приложений камеры и помощника камеры.

Этот шаг со стороны Samsung вписывается в общий тренд рынка смартфонов, где производители все более активно внедряют функции искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта.

Вместе с тем, в 2024 году мы также ожидаем увидеть расширение присутствия ИИ-технологий в смартфонах других брендов, таких как Google и OnePlus, с целью улучшения эффективности батареи и умных ассистентов.

С другой стороны, владельцы iPhone смогут воспользоваться новыми функциями ИИ только с выпуском iOS 18 этой осенью. По предварительным оценкам, большинство новых функций будут доступны только на новейшей модели iPhone 16, в то время как предыдущие модели могут получить лишь ограниченный набор обновлений.

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