Захисниця Маріуполя та "Азовсталі" Катерина Поліщук із позивним "Пташка" поділилася чарівним фото у соцмережі.

Катерина пройшла через російський полон і повернулася додому, і тепер часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями зі свого життя.

Так, цього разу Катя виклала у соцмережі фото з дитиною на руках.

“Донечка:) як заспокоювало і вселяло надію це маленьке чудо в животику, який я так любила гладити і який так ділився теплом. Як багато ця красуня пройшла… люблю її”, - написала Катерина Поліщук.

Вона також пожартувала, що її часто плутали з подругою, Мар'яною Мамоновою, яка також служить військовим лікарем в ЗСУ та була у полоні та яку звільнили на останніх тижнях вагітності. У ніч проти 25 вересня народила здорову дівчинку. Дівчинку назвали Ганною. Однак, як зізнається мама, вона до останнього не знала про стать дитини.



“Всім, хто плутав мене з mariasha_mamonova та запитував: «де твоя дочка» присвячується. От. Чекаю заголовків від неуважних та лінивих ЗМІ, які ніколи не дочитують пости: «Пташка приховувала вагітність, хто батько?», - пожартувала Поліщук.





Крім того, Politeka.net писала, що «Пташка» показала, як до неї прямо з окопів звернувся боєць – відео.

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