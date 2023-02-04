Вичерпне роз'яснення щодо змін виплат грошового забезпечення дав начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міноборони Олег Рогаль:

З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться. Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50 %. Наприклад, якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень, то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень. На передовій військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням отримуватиме разом із додатковою нагородою 120 тисяч гривень на місяць.

Крім того, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця під час виконання бойових спеціальних завдань отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни, військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ.

При цьому грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

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