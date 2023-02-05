На офіційній сторінці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у Facebook користувачі можуть повідомити про свою проблему та отримати відповідь, пише Politeka.net.

Зокрема, українці скаржаться на зниження якості газу. Крім того, люди не можуть повернути переплату, яка була в них на рахунках попереднього постачальника, тому що механізму автоматичного переведення коштів між компаніями не існує.

"Газом користуюся як звичайно, до весни використовувала приблизно 20 куб., а тепер менше 40 немає, при тому що якість газу знизилася, помітила по тому, як довго закипає вода у чайнику, і вода з колонки вже не згадаю коли гарячою була, не тільки в мене. Про повернення переплати взагалі мовчу, не можу з серпня повернути", — написала одна з користувачок послуг газопостачання.

Представники "Нафтогазу" відповіли, що для перевірки інформації стосовно нарахувань потрібно звертатися в особисті повідомлення, вказавши номер особового рахунку та ПІБ його власника. Тоді користувач зможе отримати конкретне роз'яснення щодо нарахувань.

"Стосовно переплати у минулого постачальника. У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутись до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію щодо процесу повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати Ваш попередній постачальник газу", — пояснили в "Нафтогазі".

Якщо Ваш минулий постачальник відмовляє перераховувати кошти – краще звернутись до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) з письмовою скаргою.

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