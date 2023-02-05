На офіційній сторінці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у Facebook користувачі можуть повідомити про свою проблему та отримати відповідь, пише Politeka.net.

Зокрема, українці скаржаться на зниження якості газу. Крім того, люди не можуть повернути переплату, яка була в них на рахунках попереднього постачальника, тому що механізму автоматичного переведення коштів між компаніями не існує.

"Газом користуюся як звичайно, до весни використовувала приблизно 20 куб., а тепер менше 40 немає, при тому що якість газу знизилася, помітила по тому, як довго закипає вода у чайнику, і вода з колонки вже не згадаю коли гарячою була, не тільки в мене. Про повернення переплати взагалі мовчу, не можу з серпня повернути", — написала одна з користувачок послуг газопостачання.

Представники "Нафтогазу" відповіли, що для перевірки інформації стосовно нарахувань потрібно звертатися в особисті повідомлення, вказавши номер особового рахунку та ПІБ його власника. Тоді користувач зможе отримати конкретне роз'яснення щодо нарахувань.

Нафтогаз, оплата за газ

Популярні новини зараз

Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."

Маленьке чудо в животику: "Пташка" з Азовсталі зробила зізнання та опублікувала зворушливе фото

Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"

Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику та заступився за Влада Яму: "Цих обмежених людей..."

Ми дружимо майже все життя: Залужний розповів про найближчого товарища — фото
Показати ще

"Стосовно переплати у минулого постачальника. У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутись до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію щодо процесу повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати Ваш попередній постачальник газу", — пояснили в "Нафтогазі".

Якщо Ваш минулий постачальник відмовляє перераховувати кошти – краще звернутись до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) з письмовою скаргою.

Також повідомлялось, що Нафтогаз збентежив українців попередженням про важливі зміни.

Крім того, стало відомо, що українцям приписують зайві куби газу - що робити.

Також Politeka.net писала, що в Нафтогазі розповіли, як платити за газ менше.