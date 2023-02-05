На официальной странице газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Facebook пользователи могут сообщить о своей проблеме и получить ответ, пишет Politeka.net.

В частности, украинцы жалуются на понижение качества газа. Кроме того, люди не могут вернуть переплату, которая была у них на счетах предыдущего поставщика, так как механизма автоматического перевода средств между компаниями не существует.

"Газом пользуюсь как обычно, до весны использовала примерно 20 куб., а теперь меньше 40 нет, при том что качество газа снизилось, заметила по тому, как долго закипает вода в чайнике, и вода из колонки уже не вспомню когда горячей была, не только у меня. О возвращении переплат вообще молчу, не могу с августа вернуть", — написала одна из пользовательниц услуг газоснабжения.

Представители "Нафтогаза" ответили, что для проверки информации о начислениях нужно обращаться в личные сообщения, указав номер лицевого счета и ФИО его владельца. Тогда пользователь сможет получить конкретное разъяснение по начислениям.

"Что касается переплаты у прошлого поставщика. В сложившейся ситуации мы советуем лично обратиться к Вашей предыдущей газоснабжающей компании с соответствующим письменным заявлением. Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечне необходимых документов сможет предоставить Ваш предыдущий поставщик газа", — пояснили в "Нафтогазе".

Если Ваш прошлый поставщик отказывает перечислять средства – лучше обратиться в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) с письменной жалобой.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" переполошил украинцев предупреждением о важных изменениях.

Кроме того, стало известно, что украинцам приписывают лишние кубы газа – что в таком случае нужно делать.

Также Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.