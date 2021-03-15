Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала зухвалий кадр в топі і шкіряних брюках

Кілька днів тому артистка вирушила разом з мамою на повне обстеження в спеціальну клініку в Туреччині, за що була жорстко розкритикована в мережі. Шанувальники відзначили, що якісне обстеження можна було б пройти і в Україні.

Сама Нікітюк на критику реагувати не стала, а почала показувати, як ще проводить вільний час на відпочинку. Цього разу телеведуча поділилася жарким кадром з номера готелю. Позуючи з банним рушником на голові, Нікітюк встигла причепуритися.

Одягла Чорний Спортивний топ, шкіряні штани з високою талією, а також доповнила лук дня масивними золотими сережками-кільцями.

"Трошки зухвалості, а то щось останнім часом я занадто світла і зразкова дівчинка в Instagram", - жартівливо написала Нікітюк.

«Чудова красуня Леся Сулеймановна; Божественна🔥; Змініть колір волосся в темний, дуже красиво буде; впевнений ти ще й сильна і мудра; Ну як так можна чарувати🔥😍; Класна🔥; 🔥🔥; Ви просто вогонь; краща😍; На стилі, все чітко 😂; не треба ставати в позу паралізованого краба, щоб показати красу, їй пощастило, І чому така зухвала?)👏; Боже! Шо то це за Джей Ло в свої ранні роки?😏».

Також в акаунті Лесі з'явилися фото, на яких вона позує на тлі моря.

"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - написала вона.

На нових знімках Леся позує на тлі моря, вода якого вражає неймовірно красивим блакитним кольором. На Лесі об'ємна в'язана кофта молочного кольору, довга блакитна сорочка і темні вузькі штани. Також на телеведучій можна побачити сонцезахисні окуляри і великі сережки-кільця.

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