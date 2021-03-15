Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала дерзкий кадр в топе и кожаных брюках

Несколько дней назад артистка отправилась вместе с мамой на полное обследование в специальную клинику в Турции, за что была жестко раскритикована в сети. Поклонники отметили, что качественное обследование можно было бы пройти и в Украине.

Сама Никитюк на критику реагировать не стала, а начала показывать, как еще проводит свободное время на отдыхе. В этот раз телеведущая поделилась жарким кадром из номера отеля. Позируя с банным полотенцем на голове, Никитюк успела принарядиться.

Надела черный спортивный топ, кожаные штаны с высокой талией, а также дополнила лук дня массивными золотыми серьгами-кольцами.

«Немножко дерзости, а то что-то в последнее время я слишком светлая и примерная девочка в Инстаграм», - шутливо написала Никитюк.

«Отличная красотка Леся Сулеймановна; Божественная🔥; Измените цвет волос в темный, очень красиво будет; уверен ты ещё и сильная и мудрая; Ну как так можно очаровывать🔥😍; Классная🔥; 🔥🔥; Вы просто огонь; лучшая😍; На стиле, все четко 😂; не нужно ставать в позу парализованного краба, чтобы показать красоту, ей повезло; И почему такая дерзкая?)👏; Боже! Шо то это за Джей Ло в свои ранние годы?😏».

Также в аккаунте Леси появились фото, на которых она позирует на фоне моря.

"Роскошная морская прогулка по Босфору! Полный кач", - написала она.

На новых снимках Леся позирует на фоне моря, вода которого поражает невероятно красивым голубым цветом. На Лесе объемная вязаная кофта молочного цвета, длинная голубая рубашка и темные узкие брюки. Также на телеведущей можно увидеть солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.

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