Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", влаштувала спокусливу фотосесію в костюмі з декольте

Пишнотіла модель з шостим розміром бюста давно прославилася завдяки видатним формам. Своїми жаркими кадрами Демі ділиться в мережі і з гордістю зазначає, що вважає себе кращі багатьох звичайних моделей.

Так як дівчина працює альтернативною моделлю, вона не обмежена рамками зростання, ваги і стилю. Тому Роуз з легкістю показує себе з різних ракурсів в купальниках і білизни і не боїться критики.

Дівчина більше не визнає дієти, тому свої форми вважає мало не благословенням і не збирається їх більше приховувати. Так, в незвичайному тонкому платті з різнокольоровим принтом вона підкреслила свої кращі сторони. А потім, на другому фото, Демі потягнула за декольте, показуючи бюст в ліфчику такого ж забарвлення, що і сам наряд.

"Не поводься так, як ніби я звичайна", - сміливо написала оне.

"Гарна дівчинка; найдивовижніші жінки в світі😍; романтична красуня😍 ось це благословили; обожнюю цей знімок; Люблю це❤🧁; тут бездоганна атмосфера; природно сліпуча, я втратив дар мови, подумки ви переслідуєте мене; краса; так мило; коли ти будеш готова вийти заміж?; Хай благословить вас Бог на всі часи " » - відповіли фанати.

Демі з дитинства комплексувала з приводу фігури, адже вважала пишні форми недоліком, а досить швидко зростаючий бюст – і зовсім проблемою. Тому Демі почала фанатично скидати вагу заради модельних параметрів.

І лише після того, як її відправили лікуватися в лікарню, дівчина зрозуміла, чому надходила неправильно. Після довгої терапії Демі перетворила свої мінуси в плюси, а пишний бюст став її візитною карткою.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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