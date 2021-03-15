Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", устроила соблазнительную фотосессию в костюме с декольте

Пышнотелая модель с шестым размером бюста давно прославилась благодаря выдающимся формам. Своими жаркими кадрами Деми делится в сети и с гордостью отмечает, что считает себя лучшие многих обычных моделей.

Так как девушка работает альтернативной моделью, она не ограничена рамками роста, веса и стиля. Поэтому Роуз с легкостью показывает себя с разных ракурсов в купальниках и белья и не боится критики.

Девушка больше не признает диеты, поэтому свои формы считает чуть ли не благословлением и не собирается их больше скрывать. Так, в необычном тонком платье с разноцветным принтом она подчеркнула свои лучшие стороны. А затем, на втором фото, Деми потянула за декольте, показывая бюст в лифчике такой же расцветки, что и сам наряд.

«Не веди себя так, как будто я обычная», - смело написала оне.

«Хорошая девочка; Самые потрясающие женщины в мире 😍; романтичная красавица😍 вот это благословили; Обожаю этот снимок; Люблю это❤🧁; Здесь безупречная атмосфера; естественно ослепительная, я потерял дар речи, мысленно вы преследуете меня; Красота; Так мило; Когда ты будешь готова выйти замуж?; Да благословит вас Бог на все времена», - ответили фанаты.

Деми с детства комплексовала по поводу фигуры, ведь считала пышные формы недостатком, а довольно быстро растущий бюст – и вовсе проблемой. Поэтому Деми начала фанатично сбрасывать вес ради модельных параметров.

И лишь после того, как ее отправили лечиться в больницу, девушка поняла, почему поступала неправильно. После долгой терапии Деми превратила свои минусы в плюсы, а пышный бюст стал ее визитной карточкой.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике