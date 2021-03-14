Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", в шкіряних брюках не посоромилася фігури

Анастасія любить експерименти із зовнішністю і часто змінювала раніше колір волосся, перевтілюючись з яскравої блондинки в красуню-шатенку або навіть фатальну брюнетку. Нещодавно модель знову повернулася до натурального русявого кольору волосся і намагається підкреслювати свою особливу зовнішністю нодовими луками.

Так, цього разу Квітко підкорила фанатів знімком, представленим у розділі Сторі, з новим образом. Анастасія одягла Міні-топ з глибоким декольте коричневого відтінку, а також приміряла досить тісні нюдового кольору, зроблені зі шкіри. Висока лінія талії брюк, більше нагадують прості лосини, зробила і без того пишні вигини дівчини більш помітними і виразними.

Великі стегна і бюст шостого розміру Квітко з легкістю перетворила в гідності і це при вазі в сімдесят кілограм з низьким ростом. Як можна помітити, незвичайна зовнішність не завадила Квітко стати моделлю.

Дівчина ледь не щодня показує в мережі різні знімки зі своїми модними образами і вражає зовнішністю на пляжі. На фан-акаунті представили кадр, на якому дівчина позувала в білій сукні з глибоким декольте і вирізах на талії.

"Так гаряче; Te ves hermosa ❤️😍; реальність елегантності і краси; Супер чудово. 😘 ; З Днем жінки!; Доброго ранку чи ночі? Ви завжди прекрасні; приголомшливо красивий мед; 🔥 дуже красиво; мені це подобається; 😍 дуууже красиво!!; Дуже невинна мила дівчина; виглядає добре і елегантно. Обожнюю ці ноги», - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою " Кім " у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.