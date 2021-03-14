Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", в кожаных брюках не постеснялась фигуры

Анастасия любит эксперименты с внешностью и часто меняла ранее цвет волос, перевоплощаясь из яркой блондинки в красотку-шатенку или даже роковую брюнетку. Недавно модель вновь вернулась к натуральному русому цвету волос и старается подчеркивать свою особенную внешностью нодовыми луками.

Так, в этот раз Квитко покорила фанатов снимком, представленным в разделе Стори, с новым образом. Анастасия надела мини-топ с глубоким декольте коричневого оттенка, а также примерила довольно тесные нюдового цвета, сделанные из кожи. Высокая линия талии брюк, больше напоминающих простые лосины, сделала и без того пышные изгибы девушки более заметными и выразительными.

Большие бедра и бюст шестого размера Квитко с легкостью превратила в достоинства и это при весе в семьдесят килограмм с низким ростом. Как можно заметить, необычная внешность не помешала Квитко стать моделью.

Девушка едва не каждый день показывает в сети различные снимки со своими модными образами и поражает внешностью на пляже. На фан-аккаунте представили кадр, на котором девушка позировала в белом платье с глубоким декольте и вырезах на талии.

«Так горячо; Te ves hermosa ❤️😍; Реальность элегантности и красоты; Супер великолепно. 😘; С Днем женщины!; Доброе утро или ночь? Вы всегда прекрасны; Потрясающе красивый мед; 🔥 очень красиво; мне это нравится; 😍 Ооочень красиво!!; Очень невинная милая девушка; Выглядит хорошо и элегантно. Обожаю эти ноги», - пишут фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.