Модель Анастасія Квітко розбурхала шанувальників спокусливим відео з прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель з російським корінням Анастасія Квітко отримала широку популярність в соцмережі Instagram. Дівчину в мережі охрестили "російською Кардашьян" за видатні і, як стверджує Настя, природні форми. А вона і не проти ними похвалитися і блиснути, що часто робить на радість передплатникам у своєму мікроблозі.

Так, цього разу красуня опублікувала в мережі цікаве рекламне відео, на якому з'явилася в чарівному образі. Настя позує на даху в довгій бежевій спідниці і білосніжній блузці з відкритими плечима. Цей наряд підкреслив апетитні форми моделі і оголив розкішне декольте, яке ледь не випадає з блузки. Волосся красуні розпущене і спадає на плечі, а на її обличчі легкий макіяж.

У ролику Квітко крутиться перед камерою, змінюючи пози і крокуючи, в цей час її об'ємні стегна пікантно погойдуються, а волосся трохи розвиваються на вітрі. Крім того, дівчина дуже ефектно і награно ковтає напій, який рекламує. У підписі до публікації Анастасія написала: "Коли ти не можеш знайти сонячне світло, будь сонячним світлом". Шанувальники просто в захваті від нової публікації моделі, її завалюють компліментами в коментарях до відео. "Красива", "Особлива жінка", "Просто бомба", "Які стегна", "Це неймовірно", "Дуже мила", - пишуть в коментарях.

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