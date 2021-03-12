Модель Анастасия Квитко взбудоражила поклонников соблазнительным видео с прогулки

Как сообщает Politeka.net, популярная американская модель с российскими корнями Анастасия Квитко получила широкую популярность в соцсети Instagram. Девушку в сети окрестили "русской Кардашьян" за выдающиеся и, как утверждает Настя, естественные формы. А она и не прочь ими похвастаться и сверкнуть, что часто делает на радость подписчикам в своем микроблоге.

Так, в этот раз красотка опубликовала в сети интересное рекламное видео, на котором появилась в обаятельном образе. Настя позирует на крыше в длинной бежевой юбке и белоснежной блузке с открытыми плечами. Этот наряд подчеркнул аппетитные формы модели и оголил роскошное декольте, которое едва не выпадает из блузки. Волосы красотки распущены и спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж.

В ролике Квитко вертится перед камерой, меняя позы и шагая, в это время ее объемные бедра пикантно покачиваются, а волосы чуть развиваются на ветру. Кроме того, девушка очень эффектно и наиграно глотает напиток, который рекламирует. В подписи к публикации Анастасия написала: "Когда ты не можешь найти солнечный свет, будь солнечным светом". Поклонники просто в восторге от новой публикации модели, ее заваливают комплиментами в комментариях к видео. "Красивая", "Особенная женщина", "Просто бомба", "Какие бедра", "Это невероятно", "Очень милая", - пишут в комментариях.

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