Відома модель Кім Кардашьян показала себе на відпочинку
На фото Кім позувала в міні-бікіні, яке ідеально підкреслило пишні форми дівчини. Бюст і сідниці виявилися практично не прикриті і фанати змогли знову оцінити розкішне тіло Кардашьян. Доповнила зірка образ стильними окулярами, а волосся зібрала в коси. Модель сиділа на шезлонгу і грайливо розставила ніжки, заманюючи видом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Відключіться і зосередьтеся на собі", - написала зірка під фотографією.
Одна з сестер прокоментувала публікацію Кім:"добре, кекс, красуня в зоні".
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Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Скажи голосніше людям ззаду", " всякий раз, коли я бачу подібні фотографії, я завжди задаюся питанням, відфотошоплені вони чи ні; як ніби ви використовували деяку настройку перед публікацією?", "Холостячка, вітаю, Кім", " літній сингл Кім, ми всі тут заради цього !!".
Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася спокусливими вигинами в білизні.
Цього разу в одній з груп Кім постала в короткому обтягуючому топіку на найтонших бретельках.
Груди обтягнула тонка тканина, чому вона виглядала більш апетитно, а глибоке декольте додавало якоїсь інтриги.
Нагадаємо, майже холостячка Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики
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