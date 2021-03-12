Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски поділилася з фанатами, як проводить час

Як пише Politeka.net , Емілі активно підігріває інтерес до своєї персони. Красуня з польсько-єврейським корінням блищить на обкладинках журналів і активно всіляко себе просуває. І хоча зараз Ратаковскі в цікавому положенні, фанати публікують фотографії дівчини на фан-сторінках в Instagram.

Користувачі вирішили згадати, як Емілі відпочивала біля басейну. "Імператриця моди" сиділа біля кромки, надівши купальник, а також сонцезахисні окуляри. Ратаковскі посміхалася, демонструючи не тільки розкішну фігуру мрії, але і пишний бюст, який випирав з ниточок бюстгальтера. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, прибравши їх частково за спину.

Оскільки кадр був розміщений на фан-сторінці, коментарів під ним не виявилося, але підписники встигли поставити кілька лайків, захоплюючись апетитними вигинами красуні.

Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі спокусила формами в білизні. Ратаковскі позує в одній ніжній білизні. Чорний ліфчик на тонких бретельках натягнувся на плечах, а легке мереживо надавало образу якоїсь спокуси. Модель зробила високу зачіску, легкі локони були зачесані від особи. Хвилясте волосся лежало на плечах.

Нагадаємо, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами.

А ще Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання.