Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась с фанатами, как проводит время
Как пишет Politeka.net, Эмили активно подогревает интерес к своей персоне. Красотка с польско-еврейскими корнями блистает на обложках журналов и активно всячески себя продвигает. И хотя сейчас Ратаковски в интересном положении, фанаты публикуют фотографии девушки на фан-страничках в Инстаграм.
Пользователи решили вспомнить, как Эмили отдыхала у бассейна. "Императрица моды" сидела у кромки, надев купальник, а также солнцезащитные очки. Ратаковски улыбалась, демонстрируя не только роскошную фигуру мечты, но и пышный бюст, который выпирал из ниточек бюстгальтера. Волосы звезда решила оставить распущенными, убрав их частично за спину.
Так как кадр был размещен на фан-страничке, комментариев под ним не оказалось, но подписчики успели поставить несколько лайков, восхищаясь аппетитными изгибами красотки.
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Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами в белье. Ратаковски позирует в одном нежном белье. Черный лифчик на тонких бретельках натянулся на плечах, а легкое кружево придавало образу некого соблазна. Модель сделала высокую прическу, легкие локоны были зачесаны от лица. Волнистые волосы лежали на плечах.
Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.
А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.
Также Politeka сообщала, что Ратаковски в пиджаке нараспашку похвасталась идеальной фигурой.