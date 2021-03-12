Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась с фанатами, как проводит время

Как пишет Politeka.net , Эмили активно подогревает интерес к своей персоне. Красотка с польско-еврейскими корнями блистает на обложках журналов и активно всячески себя продвигает. И хотя сейчас Ратаковски в интересном положении, фанаты публикуют фотографии девушки на фан-страничках в Инстаграм.

Пользователи решили вспомнить, как Эмили отдыхала у бассейна. "Императрица моды" сидела у кромки, надев купальник, а также солнцезащитные очки. Ратаковски улыбалась, демонстрируя не только роскошную фигуру мечты, но и пышный бюст, который выпирал из ниточек бюстгальтера. Волосы звезда решила оставить распущенными, убрав их частично за спину.

Так как кадр был размещен на фан-страничке, комментариев под ним не оказалось, но подписчики успели поставить несколько лайков, восхищаясь аппетитными изгибами красотки.

Мы писали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами в белье. Ратаковски позирует в одном нежном белье. Черный лифчик на тонких бретельках натянулся на плечах, а легкое кружево придавало образу некого соблазна. Модель сделала высокую прическу, легкие локоны были зачесаны от лица. Волнистые волосы лежали на плечах.

Напомним, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами.

А еще Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда.