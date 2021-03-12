Київська модель Альона Омович , яку прозвали українською Кардашьян, показала свою тягу на схід

Як пише Politeka.net, Альона стала популярною інста-дівою і регулярно ділиться спокусливими фото в соціальних мережах. Красуня не соромиться своїх форм і з задоволенням показує штучний бюст шостого розміру.

Цей раз не став винятком, Омович одягла мінітрусики з золотими вставками, мініатюрний топ і східні прикраси. Дівчина вигнулася на дивані, хвалячись не тільки бюстом, який випирав, але сідницями, а також розкішною фігурою.

Хоча зірка і підписала знімок тільки смайлами, фанати не змогли пройти повз і відразу засипали кокетку компліментами: "Круто", "Боже, твоя краса", "Схід справа тонка", "чудовий вигляд", "Яка богиня", "Клеопатра", "Ідеальніше Альони немає", "Неземна", "Красива жінка", "Ви дуже слабкі, це може викликати проблеми зі здоров'ям", "Кажуть, що ангелів неможливо сфотографувати... а як же ти?".

Ми писали, що відома модель Альона Омович продовжує дивувати домашніми селфі. Цього разу на спекотному Селфі модель не посоромилася залізти на стіл і показати сідниці в бікіні. Для більшої відкритості кадру Олена повернулася напівбоком, не забувши також потягнути за лямки нижньої білизни.

Нагадавши, Українська Кардашьян повеселилася на примірці, забувши про бюстгальтер.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без ліфчика перевершила всі очікування, розкривши халатик.