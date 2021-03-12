Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret навіть в простому купалньике виглядає спокусливо

Після щорічного спеціального дослідження Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою планети, згідно з принципом" золотого " перетину особи. Дівчина не тільки змогла підкорити публіку своєю красою, але ще і не раз дивувала стилем в реальному житті, коли мова не йшла про модні покази.

Як відомо, заради того, щоб брати участь в модельних зйомках і далі, Хадід довелося скинути вагу і досить швидко. В результаті дівчина схудла так сильно, що її навіть просили поправитися назад.

Відзначимо, Белла Хадід для підтримки ідеальної фігури їсть білки, корисні жири і багато овочів, що не містять крохмалю.

У чорному маленькому купальнику Белла з розпущеним волоссям виглядала ще краще, ніж зазвичай, адже доповнила образ яскравою косинкою, зав'язаною зручним способом, а також завдала досить яскравий макіяж.

В цілому, Белла любить Кінний спорт і піші прогулянки. На фото багато хто не впізнали Хадід і навіть порахували її втомленою від уваги.

"Любіть голландців ❤️; це як виглядати в дзеркало🤷 🏻; привіт, голландська сестра; тіло мрії; наша Палестинська королева; оууу, а де плавати? 🙌 ; але очі і веснянки теж видають втому; Чому ти виглядаєш такою втомленою?; Моя Палестинська королева; ви і це бікіні були створені один для одного!; Вільна Палестина🇵 🇸❤️; хто-небудь ще думає, що вона виглядає зовсім інакше?",- пишуть фанати.

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