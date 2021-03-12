Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret даже в простом купалньике выглядит соблазнительно
После ежегодного специального исследования Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной планеты, согласно принципу "золотого" сечения лица. Девушка не только смогла покорить публику своей красотой, но еще и не раз удивляла стилем в реальной жизни, когда речь не шла о модных показах.
Как известно, ради того, чтобы участвовать в модельных съемках и далее, Хадид пришлось сбросить вес и довольно быстро. В результате девушка похудела так сильно, что ее даже просили поправиться обратно.
Отметим, Белла Хадид для поддержания идеальной фигуры ест белки, полезные жиры и много овощей, не содержащих крахмала.
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В черном маленьком купальнике Белла с распущенными волосами выглядела еще лучше, чем обычно, ведь дополнила образ яркой косынкой, завязанной удобным способом, а также нанесла довольно яркий макияж.
В целом, Белла любит конный спорт и пешие прогулки. На фото многие не узнали Хадид и даже посчитали ее уставшей от внимания.
«Любите голландцев ❤️; Это как смотреться в зеркало 🤷🏻 девочка выросла; Привет, голландская сестра; тело мечты; Наша палестинская королева; Оууу, а где плавать? 🙌; но глаза и веснушки тоже выдают усталость; Почему ты выглядишь такой усталой?; моя палестинская королева; Вы и это бикини были созданы друг для друга!; Свободная Палестина 🇵🇸 ❤️; Кто-нибудь еще думает, что она выглядит совсем иначе?», - пишут фанаты.
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