Телеведучій Лесі Нікітюк вдалося поєднати корисне з приємним
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, чим займається в столиці Туреччини Стамбулі, куди днями полетіла разом з мамою.
Так, струнка Леся дала жару, позуючи в одній нижній білизні у ванній в своєму готельному номері. Блондинка продемонструвала перед дзеркалом апетитну фігурку в бюстгальтері з чорним бантом і стрінгах, що спокусливо сиділи на її стегнах.
Далі Нікітюк пояснила, що робить за кордоном. Виявляється, зірка довірила туркам найцінніше - своє здоров'я. Щорічно вона проходить всілякі аналізи та дослідження в одній з клінік. Цього разу до Лесі приєдналася і її мама.
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"Це Хюррем Іванівна, прямий кореспондент з Туреччини, - зі своїм фірмовим гумором почала Леся й додала. - Ми зараз знаходимося в клініці, куди прилетіли зробити повний чек-ап організму. Це не лікування, це повне дослідження, широкий спектр аналізів, які роблять швидко і якісно, а потім цілий консиліум лікарів садять тебе за стіл і дають свої рекомендації. Цікаво, чи знайдуть вони в моїй крові трошки білого сухого..."
Раніше ми розповідали, Нікітюк насмішила кадрами, на яких вона в халаті та тапках вибігла на мороз, не випускаючи з рук келих з вином.
"Жінка. 9 березня 😁", - так підписала цю "замальовку" зірка.
"Алкоголь з ранку - крок у невідомість 😄", "добре погуляла. Тепер afterparty", "Правильно, за День народження Тараса Шевченка треба бахнути стаканчик червоненького😂", "вижила 😂", - посміялися разом з нею користувачі.
Нагадаємо, що підхмелена Леся Нікітюк наговорила зайвого матері майбутнього чоловіка: "не треба дивитися ці…".
Як повідомляла Politeka епатажна Нікітюк після важкого ранку вразила спокусливим домашнім вбранням: "Все, як нова копієчка".