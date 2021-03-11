Телеведущей Лесе Никитюк удалось совместить полезное с приятным

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, чем занимается в столице Турции Стамбуле, куда на днях улетела вместе с мамой.

Так, стройная Леся дала жару, позируя в одном нижнем белье в ванной в своем гостиничном номере. Блондинка продемонстрировала перед зеркалом аппетитную фигурку в бюстгальтере с черным бантом и стрингах, соблазнительно сидевших на ее бедрах.

Далее Никитюк объяснила, что делает в за границей. Оказывается, звезда доверила туркам самое ценное - свое здоровье. Ежегодно она проходит всевозможные анализы и исследования в одной из клиник. На этот раз к Лесе присоединилась и ее мама.

"Это Хюррем Ивановна, прямой корреспондент из Турции, - со своим фирменным юмором начала Леся и добавила. - Мы сейчас находимся в клинике, куда прилетели сделать полный чек-ап организма. Это не лечение, это полное исследование, широкий спектр анализов, которые делают быстро и качественно, а потом целый консиллиум врачей сажают тебя за стол и дают свои рекомендации. Интересно, найдут ли они в моей крови немножко белого сухого..."

Ранее мы рассказывали, Никитюк насмешила кадрами, на которых она в халате и тапках выбежала на мороз, не выпуская из рук бокал с вином.

"Женщина. 9 марта 😁", - так подписала эту "зарисовку" звезда.

"Алкоголь с утра - шаг в неизвестность 😄", "Хорошо погуляла. Теперь afterparty", "Правильно,за День Рождения Тараса Шевченко надо бахнуть стаканчик красненького😂", "Выжила 😂", - посмеялись вместе с ней пользователи.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".