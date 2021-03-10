Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала стильний образ після свята

На своїй сторінці в соціальній мережі пишногруда красуня звикла ділитися думками, розповідати про те, як проходить її день і які плани вона будує на майбутнє в цілому. Так як Міла дуже позитивна людина, на критику вона також не реагує.

Оскільки Кузнєцова вважає, що знаходиться вона у відмінній формі, худнути дівчина не планує. Більш того, вона не закидала себе і ходить в спортзал, займається і підтримує тіло в тому стані, який сама вважає комфортним для себе.

Міла не раз відзначала, що буде показувати те, що вважатиме за потрібне. Наприклад, в розділі Сторі в Instagram вона похвалилася весняним образом в ніжному синьому платті з маленьким квітковим принтом. Причому без глибокого декольте не обійшлося - це візитна картка Кузнєцової.

Також Міла цього разу здалася в леопардовому бікіні, яке майже не приховало пишні форми красуні. Волосся Кузнєцова зібрала обручем, а образ доповнила акуратними деталями. Як і очікувалося, фанати відразу відповіли:

"З 8 березня"," Милочка, яка карколомна"," яка пристрасна хуліганка", "ось чорт візьми, жінка"," груди вивалюється"," зі святом, сама спокуслива дівчина"," Уау, ти додаєш шарму бікіні, дуже люблю його", " дійсно, мій день зараз дуже щасливий !! Дивно" ," найгарячіше тіло на планеті","Міжнародний жіночий день здоров'я".

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