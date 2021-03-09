Відома українська телеведуча Леся Нікітюк любить пожартувати над фанатами в Instagram

Популярна телеведуча звикла розбурхувати публіку різними образами і змінами іміджу. Причому Леся не боїться критики і завжди реагує на різні конфліктні ситуації з гумором. Варто також відзначити, що Instagram зірка веде в такому ж стилі.

На фан-акаунтах з Нікітюк також з'явилися кумедні знімки, на яких схудла телеведуча в помаранчевих шкіряних штанях і чорній кофті з пікантним декольте веселиться в гримерці.

Очевидно, перед зйомками чергового шоу Леся вирішила знову пожартувати над шанувальниками, але цього разу не одна, а з колегою – Машею Єфросиніною. Зірка вирішила жартівливо зазирнути в декольте Нікітюк, а після позувала разом з нею в стильних позах, демонструючи фігуру.

Гуморні підписи також не залишилися без уваги фанататів: "в інтернеті пишуть, що ти собі груди зробила?» - сказано на першому знімку.

Як видно, зірка грає з фантазіями своїх шанувальників, з'являючись в сміливих образах, на попередньому фото Нікітюк позувала без білизни. Зірка продемонструвала "шовкові" принади, а особливо вражало те, що трохи виставився бюст не прикритим.

"Свято поруч! Мирлукають кішки 🐱, Розквітай, надихайся, блищи чист Чисти пір'ячко, а не картоплю! І готуй свій наряд, а не щі💃 🤩 😉", " красиваа ти Увійшла в моє грішне життя ", "пощастило .Така краса серед краси", " Боже яка Квітуча-квітка 😍 ", " яка різниця чиї. Вам вони йдуть😍", - написали користувачі Мережі.

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