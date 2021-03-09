Известная украинская телеведущая Леся Никитюк любит подшутить над фанатами в Инстаграм

Популярная телеведущая привыкла будоражить публику разными образами и сменами имиджа. Причем Леся не боится критики и всегда реагирует на различные конфликтные ситуации с юмором. Стоит также отметить, что Инстаграм звезда ведет в таком же стиле.

На фан-аккаунтах с Никитюк также появились забавные снимки, на которых похудевшая телеведущая в оранжевых кожаных штанах и черной кофте с пикантным декольте веселится в гримерке.

Очевидно, перед съемками очередного шоу Леся решила снова подшутить над поклонниками, но в этот раз не одна, а с коллегой – Машей Ефросининой. Звезда решила шутливо заглянуть в декольте Никитюк, а после позировала вместе с ней в стильных позах, демонстрируя фигуру.

Юморные подписи также не остались без внимания фанататов: «В интернете пишут, что ты себе грудь сделала?» - сказано на первом снимке.

Как видно, звезда играет с фантазиями своих поклонников, появляясь в смелых образах, на предыдущем фото Никитюк позировала без белья. Звезда продемонстрировала "шелковые" прелести, а в особенности впечатляло то, что немного выставился бюст не прикрытым.

"Праздник рядом! Мырлукают кошки 🐱, Расцветай, вдохновляйся, блещи 🌟Чисти перышки, а не картошку! И готовь свой наряд, а не щи 💃🤩😉", " Красиваа ты вошла в мою грешную жизнь ", "Повезло .Такая красота среди красоты "," Боже какая цветущая - цветок 😍 ", "Какая разница чьи. Вам они идут😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

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